ADAE/J Diaspora tire sur Idy et plaide la cause de Me Diaraf Sow

Mon Sg Me Diaraf Sow, mon Coordinateur Tapha Sow, militants et Sympathisants de l’ADAE/J.

Désolé !

Je sais que ma lettre ne va plaire à d’aucuns, d’autres le jugeront à leur manière mais quelque soit l’écho qu’elle aura, j’ai décidé de prendre toutes mes responsabilités et de m’expliquer devant les instances de mon part.

Le Sénégal va mal, les sénégalais sont fatigués, qu’est ce qui a changé lors du dernier remaniement, rien sinon de renforcer un opposant n°1qui dans le passé, a traité de tous les maux au Pdt Sall. Brusquement Idy est devenu l’allié le plus important bénéficiant d’un poste de Président, nommant tous ses amis des conseillers, sa garde rapprochée , des postes de ministres de PCA et il voulait même la direction du COUD. Pendant ce temps des gens comme Me Diaraf Sow qui ont tour perdu peinent à franchir le seuil du Palais. Des comédiens ont été reçus et d’autres mais on ignore les gens qui ont bavé vent et marées et perdu leurs biens et leur santé.

Me Diaraf est un jeune compétent, humble et pétri de qualités, peut être, il ne sera pas à l’aise de la missive de son doyen et conseiller mais trop c’est trop, je devais sortir ça de moi.

L’ADAE/J est un grand parti qui est ancré dans la coalition BBY et y joue joue un rôle important et doit être considéré comme tel. Le Sénégal va mal et j’ai un peu pour pour mon pays, pendant des gens ont des problèmes pour joindre les deux bouts d’autres se partagent des belles villas, les belles voitures, les belles femmes, leurs comptes bancaires sont bourrés. Des gens accusés de détenir des faux billets, de détournent de deniers publics vaquent à leur besoins, d’autres moins nantis croupissent dans nos prisons en attendant d’être jugés.

Combien de Diaraf sont au Sénégal mais on les ignore, le Pdt Sall soit revoir ses gardes et se rappeler un peu de ceux qui étaient avec lui pendant les vaches maigres.

Cher Sg, mon cher Coordinateur Tapha Sow, chers militants et sympathisants de l’ADAE/J, vous êtes mes frères et si j’ai heurté, je demande pardon car je ne voulais blesser personne. La politique, je la vous ainsi si tu n’es pas d’accord, émets ton opinion et on passe à d’autres choses. Continuons notre combat pour que le Pdt reçoive notre leader.

Pour conclure, si le Parti a jugé que je suis allé trop loin, suis à la disposition de mon Parti dont je reste et demeure un militant actif dans ce Parti que j’aime tant.

Adama Dieng

Secrétaire national chargé des Sénégalais de l’Extérieur et de la Coopération décentralisée

Vice Coordinateur en Italie