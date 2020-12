Adama Gaye alerte sur un complot du Sénégal contre…

Avertissement à l’Etat du Sénégal…par Adama Gaye

J’avertis solennellement l’Etat du Sénégal que je le tiens responsable de toute tentative d’enlèvement, d’assassinat, d’introduction de drogue, ou de quelque produit illicite dans mes affaires. Ou que ce soit. Sous quelque forme que cela prendrait.

Puisqu’il s’agit d’un État mafieux, irrespectueux des principes et normes régulant les sociétés civilisées, je prends date ici afin que nul n’en ignore. Ses méthodes crapuleuses n’ont aucune vocation à prospérer avec moi. Je désigne plus singulièrement Macky SALL et toutes les émanations de l’Etat immoral qu’ils ont fait du Sénégal.

Les sénégalais et le reste de la communauté internationale sont avertis.

Adama Gaye, Le Caire 6 décembre 2020, est un opposant au régime de Macky SALL. »