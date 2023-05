Adama Gaye : « La presse doit combattre Macky pour retrouver son ame perdue »

Le 3 Mai est la journee de la Presse. Une honte pour celle du Senegal. Honte que l’assassin et le ravisseur des journalistes soit toléré par les medias du pays jusqu’a le laisser, voire saluer, changer le nom du Cesti, l’ecole mythique de journalisme du Senegal, par un cynique calcul politicien et populiste. C’est un pas de plus dans la perte de souverainete des medias qui se laissent faire.

Et qui applaudissent sa decision ne repondant a aucune norme serieuse, au mepris de la memoire de tant de devanciers et devancieres, qui se retournent dans leurs tombes ne comprenant pas que la presse laisse ses normes de selection de cote pour se courber devant la dictature de Macky alors que ses representants lui lechent les bottes au vu et su de tout le monde.

Quelle honte, cette journee du 3 Mai est celle de la honte d’une presse du Senegal couchee et aplatie devant le Boucher de Dakar..

La presse n’est pas a la fête. Elle doit combattre Macky Sall pour retrouver son ame perdue.

Adama Gaye