Adama Gaye et Moustapha Diakhaté…les bêtes noires de Macky Sall

Adama Gaye, Moustapha Diakhaté : Les pires tourments actuels de Macky Sall

Parfois, il y a des hommes qu’il vaut mieux avoir avec soi, que de les avoir contre soi. Le Président de la République Macky Sall est en train d’en faire l’amère expérience avec Adama Gaye et Moustapha Diakhaté, devenus ses bêtes noires. Voilà deux hommes qui se révèlent au milieu de ses pires cauchemars. Certainement que Macky Sall aurait aimé revenir en arrière pour n’avoir jamais des problèmes avec ces deux « grandes gueules ».

Tous les faits, tous les gestes du Président de la République Macky Sall sont interceptés, décortiqués par ces deux hommes devenus ses plus grands pourfendeurs, pour le vouer aux gémonies. Adama Gaye et Moustapha Diakhaté, chacun avec son style qui lui est particulier, font vivre la misère à Macky Sall et à ses ministres.

Toujours très prompt, Adama Gaye guette et décortique au passage tous les écrits des ministres, ne manque d’humilier les membres de l’Alliance pour la république (APR) -Malick Wade Guèye en a fait l’amère expérience-, et « gifle » le couple présidentiel. Des rafales, Macky Sall en reçoit chaque jour de la part de Adama Gaye.

Quant à Moustapha Diakhaté qui épargne tout de même Marième Faye Sall qu’il se garde d’attaquer, il traque cependant les moindres actes politiques de Macky Sall. Moustapha Diakhaté ne voit rien de bon dans tout ce que le Président de la République Macky Sall entreprend.

Face à ce duo infernal constitué de Moustapha Diakhaté et Adama Gaye, personne dans le camp présidentiel pour leur apporter la réplique qu’il faut. Est-ce la pertinence des idées qu’ils défendent ? En tout cas, c’est toujours la panique qu’ils sèment au Palais à chacune de leurs sorties. Pourtant, il se trouve au Palais, un bonhomme nommé par inadvertance républicaine, directeur de cabinet du Chef de l’Etat, et qui a constitué une task-force à l’APR pour contrecarrer toutes les propagandes de l’opposition. Seulement, cette task-force montre jusqu’ici toute son incapacité face à Adama Gaye et à Moustapha Diakhaté.

Ces deux hommes ont réussi à mettre à nu toutes les limites de tous ceux qui s’autoproclament « protecteurs » du Président de la République. Face à Adama Gaye et à Moustapha Diakhaté, ils sont rares dans les rangs des républicains à oser les affronter. Macky Sall se retrouve ainsi actuellement face à deux hommes qui lui mènent ses pires tourments. Sans doute qu’il aurait plus souhaité aujourd’hui, les avoir à ses côtés, plutôt qu’en face de lui. Tant les deux hommes lui font du marquage à la culotte !

La rédaction de Xibaaru