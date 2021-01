Moustapha Diakhaté : « Macky Sall confine l’état de droit »

Dans le comité du Conseil des Ministres du 20 janvier 2021, le Président de la République demande aux membres du Gouvernement de veiller à l’exécution stricte des mesures de gestion de la catastrophe sanitaire, valables pour un mois renouvelable, sur l’étendue des régions de Dakar et Thiès.

D’abord, les arrêtés des gouverneurs de Dakar et Thiès sont non seulement illégaux mais ils ne sont pas renouvelables. Ils durent 8 jours et prennent fin le 26 janvier 2021.