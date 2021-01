Krépin Diatta signe officiellement à l’As Monaco…pour 5 ans

L’AS Monaco a officialisé ce jeudi la signature de Krépin Diatta. Recruté pour environ 16 millions d’euros, le milieu offensif de 21 ans arrive en provenance du Club Bruges avec qui il a inscrit 10 buts et délivré 2 passes décisives en 19 matchs dans le championnat belge cette saison. L’international sénégalais s’est engagé jusqu’en juin 2025 en faveur du club princier qui réalise un joli coup en recrutant l’un des talents les plus prometteurs du continent africain.

«Je suis très heureux de m’engager avec l’AS Monaco et d’avoir la possibilité de progresser dans un club reconnu et ambitieux du championnat de France dont tout le monde connaît l’histoire. J’ai hâte de découvrir ce nouvel environnement et de travailler dur avec mes nouveaux coéquipiers pour rendre au club la confiance qu’il m’a accordée», a savouré la recrue sur le site officiel de l’ASM.