Adama Gaye raconte les errements de notre Trump national…Macky Sall

Les errements du Trump Sénégalais…Par Adama Gaye

Le monde entier suit, sidéré, la liquéfaction du Président américain sortant, Donald Trump, sur une voie rapide vers la poubelle de l’histoire mais semble en oublier de relever combien son parcours, son vécu, son ascension et sa chute, renvoient à son sosie tropical, Macky Sall, le Trump du Sénégal.

L’un et l’autre partagent la similitude d’être arrivés au pouvoir par effraction, tels des météores, et leur corpulence difforme, leur langage fait de complaintes et colères envers tout et rien, sans compter leurs fulgurances quand la sobriété est attendue ont fini de leur donner l’image de bûcherons perdus en politique, soudain sous les feux de la rampe, à leur désavantage.

Nul ne s’imaginait les voir remporter les élections qui les ont portés au pouvoir, l’un en 2012, à la suite d’un deal avec son prédécesseur, qui lui a fait la courte échelle, et l’autre en 2016, sur la vague d’un populisme, né, Outre Atlantique et à travers l’Europe, de la crise économique financière de 2009 qui a jeté les Wasp (White Anglo-Saxons and protestants) dans les bras du marchand d’illusions qu’il est.

Le parallélisme ne s’arrête pas là. L’un et l’autre sont pareillement rétifs à la transparence des processus démocratiques, à l’expression des libertés qui s’opposent à leur volonté d’autocratisme, ou encore ne lésinent pas sur les moyens frauduleux pour vicier ou voler les scrutins électoraux quand ils les sentent défavorables.

Ce n’est pas tout. Ils sont aussi portés sur les alliances avec des forces interlopes. Trump, ennemi de la mondialisation, apôtre de l’Amérique d’ Abord, démantelant les bases de l’Accord de libre-échange Nord-américain (Alena) et porte-drapeau des thèses xénophobes de son électorat, n’a rien fait pour sauver l’image d’une Amérique longtemps perçue comme le bastion des libertés démocratiques. Dès son arrivée au pouvoir, il a plutôt ermé les yeux sur la montée, sur ses pas, à son exemple, d’un autoritarisme politique qui a largement pesé sur le déclin des valeurs démocratiques ces dernières années. Sans surprise, son activisme militant et son mépris d’une justice libre, l’ont poussé à s’allier sans retenue avec Israël, brisant le peu qui restait de l’approche diplomatique équilibrée de son pays au Proche Orient. Il a, dans la foulée, donné une inattendue bouffée d’oxygène aux dictateurs de la pire espèce, notamment à ceux du continent africain qui ont interprété à leur avantage son laissez-faire politique, y compris traduit par son soutien aux entreprises américaines qu’il a autorisées à corrompre pour ne pas perdre face à l’adversaire stratégique Chinois dans la quête de marchés et ressources naturelles africains. Son laxisme sur les libertés l’a fait se lancer dans une offensive de charme, plus spectaculaire qu’effective, en direction du Nord-Coréen Kim Jon-Un, qui poursuit tranquillement son programme nucléaire quand l’Iran s’en trouve privé. Il a été cynique au point d’accorder au Prince Saoudi Mohamed Bin Salman le droit d’exécuter le journaliste Gamal Kashoggi dans le Consulat du Royaume Wahabite à Istanbul.

Rien qu’à évoquer les liens sulfureux de Macky Sall avec l’ancien (toujours actif?) trafiquant de drogue Emballo Sissokho, le Bissau-Guinéen qu’il a aidé à prendre le pouvoir, ou ses inclinaisons ethnicistes, son népotisme (Jared Kushner, beau-fils de Trump régnant en maître sur les grands dossiers, Mansour Faye et Aliou Sall, proches parents de Macky, en faisant de même au Sénégal), et la volonté commune qu’il a avec l’homme honni aux USA pointent vers une gémellité évidente avec lui.

Trump ressemble à Macky Sall sur un autre plan, plus fracassant. Dès sa prise de fonctions, les révélations sur ses frasques sexuelles n’ont eu de cesse de parsemer son magistère. Comme l’illustre l’exemple des accusations portées par une pin-up, Stormy Daniels, la dame voluptueuse, aux formes avantageuses, qui l’accuse d’avoir eu avec elle des relations torrides qu’il n’a jamais pu nier avec assurance.

Macky Sall, lui, devance, sur ce plan, son alter-égo : de Sandrine à Katarina, de Mina Lakrafi à Sira Baldé, ses pas sont jonchés de corps féminins abattus et enjambés, comme le sont les moutons sacrificiels du pèlerinage de la Mecque. Son exemple déteint autour de lui. Son sinistre ministre de la Justice, Milouche Sall, malmené jusqu’au sang, après l’un de ses nombreux adultères, cette fois avec une Russe, et pourchassé de l’immeuble Air France à Dakar jusqu’à son domicile à Mermoz. Quant à son nouveau ministre de l’Intérieur, Antoine Diome, tel un bébé, il se fracasse le nez sur les pommettes osseuses, le corps amorti et d’un froid Sibérien, sur des rides « rass », peinturées, flasques, de la dernière des femmes, recuite de tous les pouvoirs. Qui oublie la partition à la Pavarotti, d’un Cissé Lô, sur les shows ziziesques du larbin autoproclamé ?

Parlant de Donald Trump, son successeur, Joe Biden Jr. a eu, hier, ce mot terrible, qui peut hélas s’appliquer à son avatar Sahélien : «C’est une disgrâce !».

Sans doute devait-il en être ainsi. Dans une ère où une pandémie disruptrice grippe le monde, interdit de réponses, dépassé, alors que la colère des peuples gronde partout, qu’aucune idéologie n’est plus dominante après la perte du primat du libéralisme sur les ruines du communisme, qui doit s’étonner, in fine, que notre planète soit visitée par des OVNIS, des outliers, hors de toutes rationalités, qui ont voulu l’inscrire sur une dynamique chargée d’incertitudes, pleines de frayeurs et frasques en tous genres ?

La fin de Trump, non du trumpisme ?, et la mise à nu de ce que, par un effort surhumain, on doit qualifier de Mackysme, pourraient cependant être l’annonce d’une page autre. Blanche. Qui mérite un narratif plus digne, porteur.

Adama GAYE

Opposant au régime de Macky Sall est un exilé au Caire.

PS : Permettez que je dise merci à certains de mes parents qui ont été à mes côtés après mon arrestation illégale. Puisque Macky Sall a eu le toupet de dire que le chaos frapperait le pays si certaines personnes étaient arrêtées, je lui rappelle, pour prendre cet exemple, que Modou Kara n’a aucun degré de proximité supérieur au mien à Serigne Touba. Que les voleurs, comme Bougazelli, à qui fut accordé un traitement de faveur en prison étaient à des années lumières sur l’échelle des valeurs vis-à-vis de moi qui n’a jamais été associé à quelque crime.

Merci donc à la grande famille de Cheikh Anta Mbacké, petit frère du fondateur du mouridisme et père de ma mère. A Serigne Sidy Ibra Ndar, intellectuel et non moins guide religieux, à Serigne Modou Mamoune, fils de Serigne Modou Rokhaya et à tous les descendants de notre vénérable grand-père, à tous les habitants de Darou Salam, la première cité fondée par l’initiateur de la voie mouride, et dont une grande figure reste le savant Cheikh Anta Diop, je dis merci d’avoir été du côté de la vérité. Vous comprendrez aisément que dans mon combat je ne veuille pas trop mettre en avant les liens de famille mais cette fois-ci il fallait leur rendre hommage, publiquement. Parce qu’on a estimé qu’un des leurs, qui n’a fait qu’exercer ses droits constitutionnels, pouvait être jeté dans une chambre carcérale au milieu de malfrats tandis qu’un droit de pardon s’applique à d’autres, les vrais coupables.