Adama Gaye retourne à la prison de…Rebeuss

Le journaliste et consultant international Adama Gaye est retourné en prison non pas pour y séjourner, mais pour rendre visite à ses “ex-compagnons d’infortune” pour reprendre ses propres termes. C’est tout simplement émouvant ! Sortie de prison récemment après un séjour de plus d’un mois pour offense au Chef de l’Etat et atteinte à la sûreté de l’Etat, Adama Gaye se veut l’avocat des détenus. Il a obtenu une liberté provisoire vendredi dernier. C’est donc une semaine après sa sortie de Rebeuss qu’il y est retourné pour réconforter ses amis.

Sur sa page facebook, son canal de communication, Adama Gaye écrit : “derrière cette porte verte surplombée d’un panneau indiquant qu’il s’agit de la prison de Rebeuss, j’ai passé 50 jours de détention. Libre maintenant, j’y suis retourné ce matin (NDLR : Vendredi) pour rendre visite à mes ex-compagnons d’infortune qui s’y trouvent encore”. Et, d’ajouter : “J’ai pu mieux mesurer les sacrifices faits par celles et ceux, en commençant par ma famille, qui venaient me visiter”.

Selon Adama Gaye, “il faut combattre la justice injuste et aveugle”.

Comprendre alors que sa “bouche sera la bouche des malheureux qui n’ont point de bouche, sa voix, la liberté de celles qui s’affaissent au cachot du désespoir”, pour reprendre Césaire.

