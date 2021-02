Adieu Chérif Mamoune Haidara…L’éditeur !

Petit-fils de Cheikhna Cheikh Saad Bouh, Chérif Mouhamdoul Mamoune Haïdara, est rappelé à Dieu, le vendredi 1er janvier 2021, à Saint-Louis du Sénégal. Chérif Mamoune a vu le jour à Saint-Louis, il y a plus d’une cinquantaine d’années. Il a grandi à Nimzat-Hallar, village niché dans la commune de Diama, à Dagana. Sous l’aile protectrice et spirituelle de son père Chérif Adramé Haïdara, il fit ses humanités à l’école coranique et à l’école française à Guet Ndar. Enseignant, Chérif Mamoune a servi à Goudomp en Casamance avant d’intégrer l’inspection de l’enseignement de Dakar-ville. Il démissionna pour des retraites spirituelles et se consacra au rayonnement de l’islam, à la vulgarisation des messages de Cheikhna Cheikh Saad Bouh.

Passionné de connaissances, conquérant du savoir, de tous les savoirs, propagateur infatigable de l’islam, diffuseur obstiné des enseignements du prophète Mohamed (Psl), Chérif Mamoune Haïdara, durant sa vie, s’est illustré par des initiatives novatrices: de grandes ziarras thématiques couplées de consultations médicales gratuites, des colloques internationaux, d’éditions d’ouvrages du Cheikh (« Le Cheikh des deux rives », « Nasiha », «Epître sur la lumière de la Rectitude »…). … Ainsi, Chérif, le disciple de Cheikhna, fonda Salihina Edition, une maison d’édition, de diffusion et de promotion d’œuvres islamiques. Le savoir en partage fut le crédo de Chérif qui aimait échanger des idées, même contradictoires, et dans l’optique d’enrichir les connaissances au service de l’humanité.

Son rappel à Dieu a ému la communauté religieuse, plongé celle intellectuelle, dans la consternation. Exemple d’humilité, de générosité, de rigueur, Chérif a marqué plus d’un par son style de vie. Son sens aigu de l’amélioration des conditions humaines s’est concrétisé dans nombre de localités au Sénégal, particulièrement à Hallar, dans le département de Dagana. Sa vie a été utile. Pour paraphraser l’enseignant, Abdou Fall, ancien ministre d’Etat,«Il convient de toujours rappeler que l’histoire d’une nation se construit à travers le récit des grands événements qui jalonnent son parcours, mais, elle s’écrit également à travers l’action de grands personnages qui marquent leur époque par des parcours exceptionnels drapés du sceau de l’exemplarité ». Chérif est de cette race de citoyens et guides spirituels exemplaires.

Alassane CISSE

Journaliste culturel