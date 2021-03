Adiouma Diallo salue le panafricanisme de Abdoulaye Wade

L’anniversaire de l’accession du Président WADE à la magistrature suprême a été pour moi un moment pour me ressourcer un peu de la pensée Wadiste. Vu le contexte actuel, le silence est source de retenue et de maturité face à l’injustice sociale avec plus de six cents jeunes sénégalais morts dans la traversée de la Méditerranée fuyant la misère sociale.

Ce triste événement me fait encore sortir de ma réserve. C’est dommage que les Sénégalais oublient trop vite. Je considère que ce drame est beaucoup plus choquant et douloureux pouvant même précipiter le départ de Macky SALL que de s’attarder sur des questions de mœurs prenant tout un pays en otage .

En observant le débat sur les réseaux sociaux, j’ai l’impression que des intellectuels malhonnêtes veulent effacer l’histoire en se forgeant une légitimité populaire virtuelle, critiquant jour et nuit notre patrimoine national, le Pr Abdoulaye Wade . Un seul symbole de dignité et d’ouverture au reste du monde suffisait pour répondre :

Le monument de la renaissance africaine.

J’ai l’impression que les Sénégalais oublient le sens de ce symbole car révolution ne rime pas avec renaissance.

Pour moi, en tant que fidèle de la pensée Wadiste, le panafricanisme n’est pas un mouvement dirigé contre d’autres Etats, mais un mouvement pour l’émergence d’une conscience africaine qui se traduirait par la création d’un État fédéral, pour une Afrique unie et forte ouvert au reste du monde. Le Nepad est un exemple de cohésion, d’intégration économique et politique dont Le Pr Abdoulaye wade est un des pères fondateurs.

Je respecte en même temps les autres formes de panafricanisme; même si elles sont populistes.

L Afrique a une population très jeune et les grands défis qui interpellent nos dirigeants aujourd’hui sont énormes.

Pour répondre à cette problématique, selon mon simple avis, cette renaissance se fera à six niveaux :

1-la création d’un Etat fédéral africain avec une charte de bonne gouvernance démocratique afin de stopper le pillage de nos richesses nationales.

2 – Assurer notre souveraineté sanitaire énergétique et alimentaire en produisant ce que nous consommons. Ce qui veut dire que l’agriculture sera au cœur de notre développement.

3- Promouvoir une révolution numérique en privilégiant la formation et l’éducation comme socle de développement, car l’Afrique a raté la révolution industrielle et ne devrait pas rater celle du numérique selon le Président Wade.

4- Relever le défi de la révolution verte en préservant notre environnement tout en s’appuyant sur des projets comme celle de la grande muraille verte pour stopper l’avancée du désert et l’exode rural.

Les besoins de consommation actuels répondent aujourd’hui à des normes écologiques. Dieu merci, l’Afrique a tous les avantages pour être la première puissance mondiale.

5- Obligation de retour les dignes fils de l’Afrique pour bénéficier de leur expérience et de leur compétence pour développer ce continent.

Diversifier les partenaires sur le plan économique et relever en même temps les défis sécuritaires

6- l’innovation et le travail seront les moteurs de notre model de développement selon la pensée économique du Président Wade qui tire sa référence sur les valeurs et fondements du mouridisme

Dieureudieuf Mame Abdoulaye cet anniversaire est plein d’enseignants et de souvenirs, vivement le retour du frère Karim Wade pour porter le flambeau à des lendemains meilleures pour le peuple sénégalais et africain, ça sera un processus long et parsemé de d’embûches , car celui qui veut naviguer dans les océans de la politique doit forcément s’attendre à des naufrages, mais j’ai la ferme conviction que ensemble nous arriverons à quai . L’héritage du Pr Wade est un patrimoine commun dont chacun a le droit de réclamer sa part et de se battre pour l’avenir et le bonheur de la jeunesse panafricaine

Vive le Président ABDOULAYE WADE

Adiouma Diallo

GENÈVE

Sénégal de l’extérieur

Merci Mille fois Mame Abdoulaye