Ernest Abou Sambou (APR) corrige Mandiambal et rappelle à l’ordre les auteurs de dérapage verbal

Le secrétaire général de l’agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance (ANRAC) et coordonnateur de l’APR dans la commune de Bignona, secoué par les récents dérapages verbaux sort de sa réserve.

Ernest Abou Sambou regrette que le Sénégal en arrive à ce niveau par la faute d’hommes politiques ou de journaliste qui, dans leur quête effrénée de notoriété, foulent au pied ce qui constitue le fondement de la nation sénégalaise

In-texto son texte parvenu à Xibaaru :

VIOLENCES VERBALES ET PHYSIQUES : CES DERIVES QUI RISQUENT DE DETRUIRE NOTRE NATION Par Ernest Abou Sambou

L’espace politique est très pollué, le débat politique au rabais. Les invectives, calomnies, diatribes péremptoires, et autres propos haineux ont malheureusement pris le dessus sur un débat démocratique empreint de contradictions utiles dans une démocratie dynamique, diverse et plurielle. Du coté du pouvoir comme de l’opposition, des journalistes aux activistes , il ne se passe pas un seul jour où l’on enregistre pas des propos de nature à remettre en cause la stabilité de notre pays et notre commun vouloir de vie commune, caractéristique principale de notre nation. Nous sommes différents des pays qui ont vécu des guerres civiles et fratricides, a-t-on l’habitude de dire, c’est juste et vrai sans doute, mais de plus en plus, malheureusement, notre opinion est entrain d’être très négativement influencée par les germes de la terreur et de la violence verbale et physique qui se manifestent chez certains sénégalais. Pire, des discours frisant l’ethnicisme et le sectarisme sont devenus très fréquents dans l’espace politico-médiatique. Les malheureux événements vécus ces derniers jours en sont une parfaite illustration. J’avais bon espoir suite au discours à la Nation du Président Macky SALL, qui a lancé un vibrant appel au calme, à la sérénité et à l’apaisement avec des propos assez révélateurs en disant: « Nous sommes une nation de sang mêlé, une nation faites de tous ces brassages qui nous ressemblent, de toutes ces religions qui cohabitent en paix, de tous ces regards qui se croisent et fraternisent, de toutes ces forces qui se conjuguent et s’harmonisent pour soutenir notre élan commun vers un destin commun. »

Hélas, cet appel à la concorde bien entendu par les sénégalais n’a pas empêché l’annonce malheureuse d’une soi-disant « seconde vague plus meurtrière » en ce moment où les familles innocentes endeuillées n’ont pas fini de pleurer la perte tragique et brutale de leurs enfants, partis à jamais. Je m’incline devant la mémoire des disparus et prie pour le repos éternel de leurs âmes. Ces genres de propos comme ceux tenus quelque part lors d’un meeting par un responsable politique de la mouvance présidentielle constituent de graves dérives verbales qui sapent les efforts de nos régulateurs sociaux et plongent notre pays dans une atmosphère bouillante et délétère. Je condamne tous ces propos inappropriés en même temps que je me désole profondément de ceux tenus par Monsieur Madiambal Diagne dans sa chronique de ce lundi 22 mars 2021 intitulé : Le prix de l’honneur « d’un fils de la Casamance ».

J’ai lu plusieurs fois cet article pour éviter de tomber dans une réaction faite d’émotion et de passion. Le journaliste déclare sans sourciller : « Il reste curieux que les personnalités politiques «diola» les plus en vue dans le camp présidentiel sont encore aux abonnés absents dans le débat public sur cette affaire. La question serait encore plus inquiétante si cette attitude n’était que le fait de personnes d’ethnie «diola». »

Monsieur, votre affirmation est totalement fausse, à moins que vous me considérez comme n’appartenant pas à cette ethnie.

En effet, dès les premiers instants de la survenue de l’affaire Ousmane SONKO-Adji SARR marqués par les premières scènes de violences à Bignona, à l’émission « Remue Ménage » de RFM du 14 février animée par Madame Binta DIALLO, j’ai réfuté ouvertement et fermement la thèse du complot pour des raisons politiques, en réponse à sa question sur cette affaire, dénoncé de même les actes de violences non sans rappeler que c’était une affaire très sérieuse, de surcroit pendante devant la justice et que dès lors nous devons laisser les Hommes de droit dire le droit. Voilà de façon succincte l’essentiel de mes propos tenus sur cette affaire, du reste bien appréciés par les auditeurs et responsables politiques de tous bords en ce début d’éclatement de cette affaire de présumé viol sur Adji SARR qui exige des responsables que nous sommes de la retenue et de la réserve. Vos propos stigmatisants sur l’ethnie « diola » doivent être condamnés et sont très regrettables dans ce contexte où la plus haute Autorité du pays, le Président de la République, invite ses compatriotes à la paix, à la tolérance et à l’apaisement, un discours très bien accueilli par les sénégalais.

Enfin, à mes chers camarades, je voudrais rappeler que notre posture nous commande une conduite responsable et exemplaire en nous mettant au travail, en évitant les débats et polémiques stériles, en redoublant d’efforts pour continuer d’apporter des réponses aux préoccupations légitimes des populations, à une occupation permanente du terrain politique. Ainsi, nous rendrons un grand service à la République et à son Président son Excellence Macky SALL, brillamment réélu il ya seulement deux ans.

Ernest Abou SAMBOU

Coord APR et BBY Commune de Bignona

Mandataire départemental BBY

Secrétaire général de l’ANRA