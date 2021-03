Coopération…La France va accompagner le Sénégal pour la création du RECFIM

Le ministre de l’emploi de la formation professionnelle de l’apprentissage et de l’insertion Monsieur Dame Diop et son Excellence Monsieur Phillipe LALLIOT ambassadeur de la France au Sénégal ont signé ce matin une convention pour la mobilisation d’experts internationaux pour la création d’un Réseau de Centres de Formation-Innovation pour les métiers de la mobilité (RECFIM).

Cette signature entre dans le cadre de l’accompagnement des besoins en ressources humaines nés des projets réalisés ou en cours de réalisation dans le secteur du transport. Les ministères de l’Enseignement supérieur, des Transports, les Agences sectorielles telles que le CETUD et l’AGEROUTE vont accompagner le MEFPAI avec le soutien de l’Agence Française de Développement AFD pour mener cette étude.

Ce cluster de réseau de centre dans le domaine de la mobilité sera financé à hauteur de 13 milliards et les premiers centres seront érigés à Dakar, Thiès et Tambacounda et répondront de manière significative à la formation des jeunes.