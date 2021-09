Scandale : Adji Sarr brise le ménage de Sonko et Nitt Doff dans les faux papiers

Le Sénégal est en ébullition. Chaque jour de nouvelles révélations. Après le mouvement Y en a marre éclaboussé par les histoires de visas et de passeport français, voici que fuitent deux informations de taille sur l’opposant Sénégalais, Sonko et un activiste. Cette fois, c’est le ménage de l’opposant qui prend un sacré coup…après les révélations de Adji Sarr. Et ce n’est pas tout ; le rappeur Nitt Doff a été accusé par Simon Kouka…

Adji Sarr brise le ménage de Sonko…

Il fallait s’y attendre. Selon le célèbre animateur et homme de média, Tange Tandian, « Anna Diamanka et Ousmane Sonko ont divorcé ». Une rumeur qui courrait depuis l’affaire Adji Sarr et qui a été confirmée par Tange Tandian lors de son émission Journal People. En un mot, selon Tange, les révélations de Adji sarr sur l’intimité de Sonko avec sa seconde épouse aurait fait voler en éclats le ménage de ce dernier…Car son épouse a vu du vrai dans les déclarations de Adji.

« Selon lui, lorsqu’Adji Sarr a révélé qu’Anna (la seconde épouse de Sonko) portait une nuisette rouge afin de se réconcilier avec Sonko suite à une dispute, la dame a su que la jeune fille disait vrai. C’est ainsi qu’Anna a tout simplement tourné le dos à Sonko et a rejoint son domicile familial. Actuellement seule la première épouse vit avec Sonko. Tange Tandian qui est sûr de ce qu’il avance demande au leader du Pastef de démentir l’information par vidéo si jamais elle est fausse » (voir la vidéo ci-dessous à partir de 1h32mn)

Sonko divorce, Simon et kilifeu en prison, Nitt Doff et sa fausse nationalité…

Après les révélations sur le divorce de Sonko et l’incarcération de Simon et Kilifeu pour le trafic de visas et de faux passeports étrangers, c’est le rappeur Nitt Doff qui est « indirectement » mouillé par Simon dans la vidéo où on le voit avec Thierno Diallo, le même businessman qui a aussi filmé Kilifeu. Dans la vidéo, Simon a accusé Mor Talla Gueye alias Nitt Doff d’avoir utilisé un faux passeport de nationalité étrangère pour entrer en Europe et d’être en situation irrégulière dès la péremption dudit passeport.

Sonko et les malfaiteurs

Le leader de Pastef serait-il l’avocat des malfaiteurs ? C’est lui-même qui a soutenu être en relation permanente avec Kilifeu qu’il reçoit chez lui. Et le voilà encore lors de la conférence de presse en train de défendre l’indéfendable. Il soutient que c’est un complot qui a été ourdi contre les rappeurs qui ont été vus dans une vidéo en train de trafiquer de faux visas. Quelle bassesse de la part d’un homme qui aspire à être le président de la République. Serait-ce avec ces « voleurs » et « trafiquants » que Pastef va-t-il gérer le Sénégal ?

