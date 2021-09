Révélations ! Nitt Doff a utilisé de faux papiers pour entrer en Europe

L’affaire du trafic de passeports dans laquelle les rappeurs Landing Mbessane Seck et Simon Kouka sont impliqués est loin d’avoir révélé tous ses secrets. Plus on avance dans cette affaire, plus on se rend compte de la véritable nature de ses activistes et les personnes qui les entourent. Et s’il y a quelqu’un qui se dévoile au grand jour c’est bien Mor Talla Gueye alias Nitt Doff. Le rappeur originaire de Louga a été cité dans cette affaire et c’est Simon qui a cité son nom lors de sa discussion avec Thierno Diallo, l’auteur des vidéos qui ont fait tomber ses trafiquants présumés.

Sale temps chez les activistes et rappeurs sénégalais.

Ces derniers jours ils sont au-devant de l’actualité. Et leurs noms sont liés à des choses peu catholiques. Deux d’entre eux sont entre les mains de la justice pour une affaire de trafic de passeports. Il s’agit de Kilifeu et Simon du mouvement Y’en A Marre. Ces hommes qui prônaient un nouveau type de citoyen cachaient bien leur jeu. Mais comme on dit, le mensonge n’est jamais éternel. Lors de leur chute l’un d’eux à citer le nom de Nitt Doff dont le véritable nom est Mor Talla Gueye

La séquence de la vidéo a échappé à la vigilance de beaucoup de personne, c’est au moment où Simon Kouka a cité le nom de Nitt Doff lors de sa discussion avec Thierno Diallo. Et si le rappeur a cité Mor Talla Gaye c’était pour donner l’exemple des personnes qui utilisaient de fausses nationalités pour entrer en Europe. « Ces nationalités ne sont valide que 10 ans. Et pendant ces 10 ans, la personne qui détient le document est libre de circuler où il veut et quand il veut. Mais quand les 10 ans s’écoulent, c’est fini. C’est ce qui est arrivé à Nitt Doff », confie Simon à Thier.

Mor Talla Gueye alias Nitt Doff a utilisé un faux papier de nationalité européenne pour entrer en Europe selon Simon Kouka. Et quand les 10 ans du document ont expiré, le renouvellement est impossible puisque le document original appartient à une autre personne. C’est ce qu’a expliqué ce dernier à Thier en l’avertissant que le document est utilisable pendant 10 ans « comme l’a fait fait Nitt Doff »…C’est clair. Simon Kouka a accusé indirectement Nitt Doff dans la vidéo où on le voit avec Thier…Les consulats Français, Italiens et Allemands devraient enquêter sur l’entrée de Mor Talla Gueye alias Nitt Doff en Europe…

Cette révélation de Simon est très grave s’il s’avère véridique. Des gens qui se veulent être des donneurs de leçons, de soi-disant antisystèmes qui combattent le régime en place, font pire que le Président Macky Sall qu’ils accusent à longueur de journée. Ils trempent dans de sales affaires et se cachent derrière les combats citoyens qu’ils mènent. Ils sont dans toutes les affaires dans lesquelles ils accusent les autorités en place. Et pourtant ils criaient sur tous les toits vouloir en finir avec ses pratiques d’une autre époque.

Maintenant les voilà qui trempent dans le faux, le trafic et dans la terreur. A force de s’attaquer au régime en place, ils sont tombés dans leur propre piège. Leur amour pour l’argent et la facilité les a conduits à descendre bien bas. Qui aurait cru que Nitt Doff qui se déclare être un patriote, a fait le tour de l’Europe avec de faux documents administratifs. Et si Kilifeu et Simon n’étaient pas tombés dans cette affaire de visas et passeports, personne ne l’aurait su. Ce parce qu’ils ont bien caché leur jeu aux sénégalais.

Ceux sont ces personnes qui sont désormais les défenseurs du leader de Pastef, Ousmane Sonko. Ils portent son combat et tirent sur toutes les personnes qui s’attaquent à lui. De telles personnes qui sont déjà dans le faux seraient de véritables dangers s’ils accédaient au pouvoir.

Nitt Doff, ce chien de garde de Sonko, est démasqué. Son petit secret est dévoilé au grand jour par Simon. Les sénégalais doivent désormais ouvrir les yeux sur ces personnes qui se cachent derrière leur identité. Après de tels agissements, ils ne sont plus légitimes pour représenter le peuple.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru