Aéroport de Ziguinchor : des chasseurs de lapins et de rats palmiste mettent le feu

Les vols a destination de Ziguinchor sont pour l’instant suspendus et pour cause un incendie qui s’est déclaré ce jeudi aux environs de 13heures.

Selon un agent de l’aéroport, l’incendie serait parti d’un foyer de feu allumé pour des jeunes garçons à la chasse de lapin non loin de la piste d’atterrissage. Et avec l’effet du vent le feu s’est propagé tout au long de la piste provoquant ainsi des nuages de fumée. Aussitôt informée la brigade des sapeurs pompiers s’est dépêchée sur les lieux et a pu maîtriser le feu. Plus de mal que de peur, aucun dégât matériel ni blessé n’a été noté. Et selon nos sources les activités pourrais redémarrer dans les prochaines heures.

DEMBO JUNIOR COLY XIBAARU/ ZIG