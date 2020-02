Un crime sur la voie de l’impunité ..

Je commencerais d’abord par vous rafraichir la mémoire sur un terrible fait qui s’est passé le 13 janvier 2020.

C’est avec un cœur meurtri que je dois revenir sur cet accident qui a eu lieu vers les environs de la cité « enseignant » à quelques pas de chez elle. .

Cette belle et gentille petite fille arrachée à l’amour de ses proches sur le chemin de retour de l’école. Une carnage effleurer de justesse qui a emporter la petite Abibatou Dramé à la fleur de l’âge. Âgée de seulement 16 ans, elle n’a commis qu’un seul péché celui de faire son devoir d’enfant, d’aller à l’école, d’être là au moment où cet inconscient de chauffard devais passer avec son camion endiablé.

Retenez bien votre souffle car je dois vous dire les délits commis par ce chauffard !

Il roulait sans FREINS, son portable scotché à l’oreille et comme si cela ne suffisait pas, il les a trouvé sur le trottoir exclusivement réservé aux piétons. N’eut été le réflexe qu’ont eu ses compagnons qui ont même essayé de la sauver, on parlerait aujourd’hui de plusieurs morts.

Ce cri de cœur n’a pas encore commencé car il fallait d’abord vous raconter les faits qui, selon nos maigres connaissance pouvaient se limiter au simple faits qu’il y a eu mort d’Homme. Une âme n’a pas de prix et ne se marchande pas, mettre fin à la vie d’une enfant qui jouissait de bonne santé avec un avenir prometteur devant elle est tout simplement difficile à admettre encore plus, si cette perte n’est dû à rien d’autre qu’à l’indiscipline. Alors le procès à eu lieu sur un temps record et on pourrait penser que l’horreur du crime en vaut la précipitation MAIS c’était seulement pour emballer l’affaire et la ranger aux oubliettes. La « sentence » est tombée et savez-vous quoi ? ce CRIMINEL a été condamné à 6 mois de prison avec sursis c’est dire qu’il ne passera même pas une seule journée en prison et pour se ridiculiser encore plus il lui inflige 106.000 FCFA d’amende et 6 mois de suspension du permis de conduire.

Nous pensions que notre justice ne s’agenouillait que devant les autorités ce qui est qu’en bien même regrettable MAIS l’amer constat est qu’on n’a l’impression qu’elle l’est devant le FRIC.

Où se trouve la conscience dans tout ce cirque ? l’éthique, la déontologie et la crainte révérencielle sont échangées avec l’appât du gain facile et sans scrupule.

NON !!! cela ne peut pas finir ainsi, je lance un appel à tous les épris de justice, à tous ceux qui ont des enfants qui font des aller retour quotidien vers les écoles de se lever ne ce reste que pour SAUVER d’autres vies, à se joindre à la bataille contre l’injustice.

Une demande d’appel a été introduit et nous osons espérer qu’ils nous reste encore quelques nobles juges qui ne se courbent devant rien, mettant leur tombe devant eux et pensant au jour de la résurrection.

Doit-on laisser impunis cet acte d’indiscipliné pour ne pas dire d’inconscient ? doit-on laisser ce criminel et avec lui son camion sans frein faire d’autres ravages ? NON ! nous le devons aux victimes et à leur mémoire et soyez-en sûr personne n’est épargné.

Que dire sinon que le combat ne fait que commencer mais rien ne sera de trop pour au moins faire triompher la vérité. Les parents des victimes s’en remettent à DIEU bien sûr mais seulement pour ce qui est la perte d’un être cher qu’ils ne pourront plus revoir MAIS tout le combat sur terre sera mener en attendant le jour du jugement divin. En attendant repose en paix PRINCESSE !!!

Aleyessa Lahou bi ahekamile haakimiin !!!

Saa kadior