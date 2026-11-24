Nouveau rebondissement dans le dossier opposant le Sénégal au Maroc devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). Alors que RMC Sport avait annoncé une démarche de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) auprès de l’instance arbitrale pour signaler un supposé échange téléphonique entre Abdoulaye Fall et l’un des juges du dossier, le TAS affirme n’avoir reçu aucune correspondance marocaine à ce sujet.

Contactée par le journaliste français Anthony Pla, l’instance basée à Lausanne a formellement démenti avoir été saisie par la partie marocaine au sujet de cet incident présumé.

« Au moment où nous écrivons ces lignes, le TAS n’a reçu aucune correspondance de la FRMF faisant état d’un « incident » impliquant l’un de ses arbitres. Malheureusement, de nombreuses rumeurs infondées ont circulé tout au long de cette procédure, publiées sans la moindre vérification. Je vous remercie de m’avoir contacté afin de vérifier ces informations », a indiqué l’institution dans une réponse rapportée par le journaliste selon Seneweb.

Cette clarification intervient après les informations faisant état d’un supposé appel téléphonique entre Abdoulaye Fall, président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), et Ulrich Haas, l’un des trois juges chargés d’examiner le recours relatif à la finale de la CAN 2025.

De son côté, la FSF avait déjà rejeté l’existence d’un tel échange. Son secrétaire général, Abdoulaye Seydou Sow, avait notamment affirmé que le président de la fédération ne connaissait pas les juges impliqués dans le dossier et qu’il n’avait pas assisté à l’audience.