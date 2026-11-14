Retraite internationale : Mendy ému par l’hommage des supporters sénégalais

Acclamé par tout un stade qui a scandé son nom pour lui rendre hommage après sa retraite internationale, Édouard Mendy a adressé un message empreint d’émotion au peuple sénégalais sur les réseaux sociaux.

Six ans après sa dernière apparition au stade Léopold Sédar Senghor, l’équipe nationale du Sénégal a retrouvé l’enceinte du stade de l’Amitié à l’occasion de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2027. Une rencontre remportée par les Lions sur le score de 4-1, leur permettant de prendre seuls la tête du groupe J.

Mais au-delà de cette victoire, la soirée a été marquée par un hommage appuyé à Édouard Mendy, récemment retraité de la sélection nationale. Double champion d’Afrique avec les Lions, le gardien d’Al Ahli a été chaleureusement acclamé par les supporters, qui ont tenu à lui témoigner leur reconnaissance pour les années passées sous le maillot national.

Touché par cette marque d’affection, le portier sénégalais a partagé un message sur son compte Instagram pour remercier le public. « Il y a des rêves que l’on porte toute une vie. Celui de porter le maillot du Sénégal, de défendre ses couleurs, de remporter des trophées et de rendre fier tout un peuple. Hier soir, en revivant tous ces moments, beaucoup d’émotions sont remontées. Je mesure le chemin parcouru et la chance que j’ai eue de vivre cette aventure. Merci à toutes celles et ceux qui ont fait partie de cette histoire, et merci pour cet hommage qui restera gravé dans ma mémoire », a-t-il écrit.