Le message fort du président Diomaye après le succès des JOJ

Au lendemain de la clôture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a adressé un message de remerciement au peuple sénégalais et à l’ensemble des acteurs ayant contribué à la réussite de cet événement historique. Le chef de l’État a particulièrement salué la mobilisation des populations, qui ont accueilli les délégations et soutenu les jeunes athlètes venus de toutes les nationalités.

« Le Sénégal avait pris devant le monde l’engagement de les accueillir. Il l’a tenu. Et il l’a bien tenu. C’est d’abord à vous, peuple sénégalais, que le pays le doit. Vous avez rempli les stades, accueilli nos hôtes, encouragé les jeunes de toutes les nations avec la même chaleur », a déclaré le président de la République.

Au nom de la nation, Bassirou Diomaye Faye a exprimé sa gratitude à ses compatriotes, tout en félicitant les athlètes et les délégations venus des différents continents. Il a également rendu hommage aux sportifs sénégalais qui, médaillés ou non, ont porté les couleurs nationales « avec dignité » et honoré le pays.

Le chef de l’État a par ailleurs adressé ses remerciements au Comité international olympique et à sa présidente, Kirsty Coventry, ainsi qu’aux pays amis et aux partenaires ayant accompagné le Sénégal dans l’organisation de ces Jeux.

Il a également salué son prédécesseur, sous l’autorité duquel l’engagement d’accueillir cette compétition avait été pris. Le comité d’organisation, les services de l’État, les collectivités territoriales et les volontaires ont aussi été associés à cet hommage.

Pour Bassirou Diomaye Faye, les deux semaines de compétition ont démontré la capacité du Sénégal à relever les grands défis lorsqu’il parvient à se mobiliser autour d’un objectif commun. « Le Sénégal est un grand pays, respecté et aimé dans le monde. Et lorsque les Sénégalais s’unissent autour d’un but, ils l’atteignent », a-t-il affirmé.

Le président de la République a ainsi appelé ses compatriotes à préserver les enseignements de cette expérience collective, rappelant qu’« un engagement du Sénégal engage tous les Sénégalais ». Il a conclu son message par un hommage à la jeunesse et au continent africain : « Vive la jeunesse, vive le Sénégal et vive l’Afrique ! ».