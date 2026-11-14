Sénégal-Soudan : 41 994 billets vendus…la FSF annonce des recettes de 258 millions FCFA

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a salué la forte mobilisation du public au stade Léopold Sédar Senghor, à l’occasion de la rencontre entre le Sénégal et le Soudan, disputée le jeudi 12 novembre 2026 dans le cadre de la 3e journée des qualifications à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2027.

Selon l’instance fédérale, 41 994 billets ont été vendus sur les 43 569 émis, soit un taux de remplissage de 96 %. Cette affluence a généré des recettes estimées à 258 873 000 FCFA. Pour le retour des Lions au stade Léopold Sédar Senghor, il s’agit des meilleures recettes enregistrées dans le cadre de cette première expérience de billetterie entièrement digitale.

Dans son communiqué, la FSF explique avoir confié la gestion de la billetterie à son partenaire Orange Sénégal dans le cadre d’un choix stratégique. Cette décision répondait, selon elle, à une volonté de sécuriser les transactions et de mieux maîtriser le circuit de distribution, tout en limitant les pratiques spéculatives autour des rencontres de l’équipe nationale.

Malgré ce succès populaire, la Fédération reconnaît des difficultés rencontrées par certains supporters pour accéder à l’enceinte sportive. Elle leur a présenté ses excuses, évoquant notamment les problèmes d’accès et de stationnement, le blocage du plan de circulation ainsi que des bousculades aux portes d’entrée, quelques minutes avant le coup d’envoi.

Pour la FSF, ces dysfonctionnements doivent être corrigés afin d’améliorer les conditions d’accueil et de garantir la sécurité des spectateurs.

La Fédération sénégalaise de football annonce qu’un premier bilan sera établi avec les différentes parties prenantes de la rencontre. Cette évaluation devra permettre d’identifier les causes des difficultés constatées.

La FSF précise que ce bilan complet sera rendu public et qu’il présentera les mesures correctives envisagées en vue du prochain match à domicile des Lions.