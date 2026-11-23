Le suspense autour du litige opposant la Fédération sénégalaise de football (FSF) à la Confédération africaine de football (CAF), à la suite de la finale de la CAN 2025, connaîtra son épilogue ce mardi 24 novembre 2026. Dans un communiqué publié ce lundi à Lausanne, en Suisse, le Tribunal arbitral du sport (TAS) annonce que sa décision sera rendue dans l’après-midi.

L’instance indique avoir informé « toutes les parties » de la date et du moment de la publication de sa décision concernant l’appel interjeté par la FSF contre la CAF et la Fédération royale marocaine de football (FRMF), dans le cadre de la procédure relative à la finale de la compétition.

Le TAS précise par ailleurs que « seules les informations communiquées par les canaux de (l’Institution) seront considérées comme officielles ». Toute annonce relative à cette affaire sera ainsi publiée sur son site Internet. En attendant cette communication, le tribunal a décidé d’« interrompre toute communication dans les médias concernant cette décision jusqu’à son annonce officielle ».

À l’origine de cette procédure, la décision du jury d’appel de la CAF de retirer au Sénégal son titre de champion d’Afrique 2025. Les Lions de la Téranga avaient pourtant remporté la finale face au Maroc (1-0), le 18 janvier 2026 à Rabat.

Le 17 mars suivant, à la suite d’une réclamation de la partie marocaine concernant le retrait temporaire des joueurs sénégalais du terrain pour protester contre un penalty, la CAF a sanctionné le Sénégal d’une défaite sur tapis vert (3-0).

Contestant cette décision, la Fédération sénégalaise de football a saisi le TAS le 25 mars 2026. Elle demande l’annulation du forfait et la restitution officielle du trophée continental au Sénégal. Après avoir entendu les différentes parties lors d’une audience à huis clos organisée le 8 octobre 2026 à Lausanne, le Tribunal arbitral du sport s’apprête donc à rendre sa décision dans ce dossier très attendu.