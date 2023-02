Affaire Adji Sarr-Sonko : Une lettre adressée au président Macky Sall

JE PRÊTE MA PLUME À ADJI SARR POUR S’ADRESSER À SON EXCELLENCE LE PRÉSIDENT MACKY SALL.

Excellence, Monsieur le Président,

Je demande justice pour jouir pleinement de mes droits citoyens.

Il y’a de cela deux ans, j’ai pris mon courage à deux mains pour mettre fin à des sévices et exactions que le sieur OUSMANE SONKO me faisait subir dans mon lieu de travail. En le faisant, j’avais l’intime conviction que la justice de mon pays était à l’image de celles de tous les pays de droit du monde et que mon Président est l’exemple parfait d’un père de famille, père de la Nation. Je sais que vous êtes un bon père et c’est pour cette raison que je vous saisis pour que vous interveniez afin que j’en finisse avec OUSMANE SONKO pour de bon; que justice soit faite, je vous prie.

Je devais m’adresser aux juges mais je préfère m’adresser à votre personne en tant que chef suprême des armées et gardien de la constitution.

Bien qu’une partie de la société civile, des journalistes, hommes de médias, prêcheurs islamistes et organisations pour la défense des femmes se sont unis pour soutenir mon bourreau OUSMANE SONKO dans leur majorité et me jeter en pâture en me traitant de tous les noms, d’autres sénégalais pieux, véridiques, justes, de bonne foi et humains m’ont apporté leur soutien avec l’aide de Dieu, afin que je puisse être rétablie dans mes droits et servir d’exemple à toutes les orphelines et filles qui subissent les mêmes maux: l’éclatement de la vérité.

Excellence, Monsieur le Président, tout parent souhaiterait donner à ses enfants une bonne éducation pour qu’ils réussissent. Mais si on a la malchance d’être orpheline à bas âge et issue d’une famille démunie, réussir devient quasi impossible dans ce Sénégal actuel où la raison est attachée au rang social et au matérialisme et l’émotion aux mensonges, à la victimisation et aux manipulations.

En bonne musulmane, Talibé de Cheikhal Islam Mawlana Cheikh Ibrahima NIASSE, j’ai mis ma foi et ma croyance en avant et me suis confiée à son fils SÉRIGNE BABACAR NIASS dit Baye Mbaye MC, mais hélas, au lieu de me couver sous l’aile protectrice des recommandations de son vénéré père, il m’a pris comme un fond de commerce pour se faire de l’argent, allant jusqu’à fabriquer des audios pour mieux réussir son pari. J’ai été déçue et consternée par de tels actes.

Quand aux DROITS D’HOMMISTES comme oncle Alioune TINE qui a cru à ma sœur gambienne FATU JALLO qui accusait son ancien Président YAHYA DIAME de l’avoir violée sans preuves, il n’a même pas daigné m’écouter malgré toutes les preuves dont je dispose en tant que sénégalaise. Il est allé se ranger aux côtés de mon bourreau sans hésiter tout en sachant en âme et conscience qu’Ousmane SONKO ne venait pas au salon Sweet beauty pour se soigner.

L’orpheline pauvre est mal accueillie par la plupart des gens, mais Dieu règle le rang social par le mérite suivant les valeurs de nos bonnes actions conformes à celles de son Prophète Seydina Mohamed (SAW) qui était pauvre et non comme le font ceux qui le règlent par la naissance ou par les richesses ; ceux-là sont guidés par leurs intérêts et voilà les vrais perturbateurs de la société. Ce sont ceux-là qu’il faut décrier ou punir; OUSMANE SONKO en fait partie de ceux-là.

Excellence Monsieur le Président, j’ai été abusée par un homme qui croit à la tyrannie par son aura et son argent ; il est donc de votre devoir de me protéger et de faire tout pour que justice me soit rendue afin que ces abus faits aux couches vulnérables cessent définitivement dans ce pays. Il est du devoir de tout homme politique de s’opposer à l’injustice, à la violence, il faut concourir à l’ordre pour que chaque être puisse vivre en paix partout où il est. En Europe et dans certains pays du monde, mêmes les animaux sont protégés à plus forte raison les êtres humains. Mais chez nous en Afrique, on tue les personnes comme on veut ; à quand ceci va cesser ? Le sujet de ma lettre demande toute l’attention des hommes politiques car je consens que l’homme politique doit être bienveillant envers les siens qu’il aspire diriger une fois au pouvoir ; s’il abuse d’eux volontairement quand il n’a pas encore le pouvoir, il les maltraitera une fois qu’il y accède. Ainsi chaque épreuve vécue atrocement est une estampe qui démontre les défauts particuliers de celui qui en est l’auteur et ses traits de caractère; OUSMANE SONKO est plus qu’un tyran et faux dévot ; il faut que je montre son vrai visage au monde entier. Aidez-moi à cette épreuve pour sauver le Sénégal, je vous prie.

Recevez mes salutations distinguées.