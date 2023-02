Les camarades de Diégane Sène condamnent les attaques de Sonko envers la République

La Direction politique exécutive (DPE) de l’Union pour le renouveau démocratique (URD) s’est réunie le mercredi 15 février 2023 au siège du parti à Bopp sous présidence du secrétaire général du parti le camarade Diégane SENE. L’ordre du jour comportait les points suivants :

1-Vie du parti

2-Situation nationale

3-Questions diverses

Ouvrant la séance, le professeur Diégane SENE secrétaire général du parti a présenté à la DPE des cadres qui viennent de signer leur adhésion dans le parti parmi lesquels on peut citer madame SOW née Ramatoulaye Diallo, écrivaine et présidente du collectif des mareyeurs et exportateurs. Il a ensuite rendu compte à la DPE des différents contacts qu’il a eus avec d’éminents cadres notamment dans la région de Fatick. Ces derniers, conscients des défis politiques de l’heure, ont décidé de s’engager dans l’URD pour porter son projet partout où ils le pourront.

A la demande du secrétaire général du parti, monsieur Pape Sow, président du comité d’initiative pour la relance de la coordination des cadres a rendu compte à la DPE de l’état d’avancement des travaux de ce comité. Il ressort de ses propos qu’une réflexion poussée est engagée pour s’accorder sur les termes de références devant aboutir à la production d’un document qui, après validation par le secrétaire général, servira de bréviaire au comité pour la conduite des travaux.

Monsieur Pape SOW est ensuite revenu sur l’accueil chaleureux qui lui a été réservé en tant que représentant de l’URD à l’assemblée générale des cadres de le LD. Cet évènement a été une occasion pour Nicolas NDIAYE secrétaire général de la LD de saluer les rapports fraternels qu’il entretient avec le secrétaire général de l’URD tout en remerciant le parti de sa présence. La DPE remercie vivement monsieur Nicolas Ndiaye et son parti pour cette attention manifestée à l’URD et lui renouvelle sa disponibilité pour la poursuite de la collaboration déjà fructueuse entre nos deux partis.

Prenant la parole, monsieur Alfousseyni SAGNA président du comité d’initiative pour la relance du mouvement des sages, a abondé dans le même sens que son prédécesseur. Il a informé la DPE qu’après avoir discuté avec beaucoup de camarades, il a retenu la date du samedi18 février 2023 pour une rencontre au siège du parti pour le démarrage de leurs activités.

La DPE a salué la décision la fédération départementale de Tivavouone qui souhaite accueillir le secrétaire général et le parti à l’occasion d’un meeting à Pire dont la date, proposée pour le 19 mars est rapprochée ou renvoyée au week-end suivant ; elle sera retenue bientôt selon la disponibilité du secrétaire général.

Abordant la vie du parti dans la Région de Dakar, la DPE félicite les responsables de Guédiawaye, de Keur Massar-Nord et Sud ainsi que ceux de Pikine pour leur participation active au meeting de Benno bokk yakaar, organisé à Pikine il y a de cela une semaine.

Elle les encourage à demeurer mobilisés et leur demande de maintenir le cap pour les futures rencontres du parti et de la coalition.

Prenant la parole, docteur Fatou GASSAMA présidente nationale du mouvement des femmes, après avoir salué la forte présence des responsables à la DPE, s’est félicitée de la présence de plus en plus affirmée des femmes dans la direction du parti notamment à travers les cadres qui y représentent leurs sœurs de tous les horizons professionnels et géographiques.

La DPE s’est ensuite penchée sur la situation nationale dominée en partie par le conseil des ministres tenu à Thiès et les affaires politico-judiciaires.

Sur le premier point, la DPE note avec satisfaction les résultats du conseil qui s’est tenu à Thiès jeudi dernier. Elle s’arrête, en particulier, sur les importants projets qui, à l’occasion, ont été déclinés par le gouvernement. Pour ces réalisations à venir, l’URD Félicite le président de la République, le Premier ministre et son gouvernement. Elle remercie le chef de l’Etat pour la relance du chemin de fer et la construction de l’hôpital de Mbour qui, après Dakar et Touba reste la troisième ville la plus importante du Sénégal en termes de population et de croît démographique. Il en est de même pour le bitumage de la route Sandiara- Ndiaganiao- Khombole, une doléance vieille de plus d’un demi-siècle. En construisant cette route, le président soulagera les populations et règlera définitivement un problème qui s’est posé et se pose depuis les présidents Senghor, Diouf et Wade.

Revenant au second point, l’URD, à travers son instance dirigeante, constate comme tous les Sénégalaise la détérioration continue du climat politique et la violence du discours et des pratiques de l’opposition. Elle rappelle que la démocratie est un pacte permanent de la société avec elle-même, pacte dans lequel les hommes politiques ont un rôle qui fonde à lui seul, à côté du suffrage universel, leur légitimité. Il en découle une obligation de résultat, celui de conformer leurs proclamations à leurs actes aussi bien en direction des électeurs que des institutions. Or, celles-ci sont vilipendées, insultées pour des affaires qui, au vu de l’histoire politique du Sénégal, n’ont rien de nouveau qui puisse conduire à un tel comportement. C’est pourquoi l’URD lance un appel solennel :

– à l’assumation par tous les hommes politiques de leurs déclarations et de leurs actes devant les Sénégalais mais surtout devant la justice ;

– condamne avec fermeté les insultes proférées contre la justice, les forces de sécurité et la République par Ousmane Sonko et l’appelle à plus de responsabilité dans sa course à la magistrature suprême, et à ne pas oublier qu’elles sont là, les premières institutions dont il aurait besoin si la confiance des Sénégalais y lui faisait accéder pour sa reconnaissance et sas protection ;

– appelle à l’engagement de tous pour des institutions qui jouent leur rôle en dehors de toute pression et engage celles-ci à continuer d’être la vigie du pays et en toute neutralité dans le jeu politique et les batailles des hommes politiques.

Fait à Dakar le 16 février 2023

La DPE