Affaire Avanti et Starlink : Ce que RESTIC demande à l’ARTP et au gouvernement

Le RESTIC appelle l’autorité de régulation et le gouvernement a encourager les investissements pour l’inclusion numérique et digitale : les cas AVANTI Communication et Starlink

Le Sénégal n’est pas une exclusivité pour la fibre optique et le signal GSM, toutes les technologies éprouvées et autorisées doivent pouvoir se déployer dans notre pays à l’instar des marchés des télécommunications avancés d’Afrique comme le Rwanda, le Nigeria et l’Afrique du Sud.

La connectivite via satellite permet aux habitants des zones mal desservies par les réseaux fixes et mobiles des opérateurs télécoms d’avoir accès à internet à moyen et haut débit, via des milliers de petits satellites circulant en orbite basse (principalement 550 kilomètres) autour de la Terre. Il nécessite un équipement spécifique qui est de plus en plus bon marche’. Cette connectivité peut s’avérer efficace souvent contre les cybercriminels.

Face à la faible pénétration de la 4G et de la fibre dans nos zones reculées il nous faut envisager d’autres sources d’internet pour une exclusivité numérique et digitale sur l’ensemble du territoire.

Beaucoup de pays africains commencent à les autoriser, y compris récemment la France, l’Europe compte lancer des satellites pour mieux connecter le continent, ainsi nos régulateurs doivent accompagner cette nouvelle dynamique et les investisseurs qui s’y activent.

Cependant ces derniers doivent satisfaire toutes les diligences réglementaire en vigueur dans nos pays. Avec bien- sur l’espoir que notre bureaucratie ne décourage ces nouveaux entrepreneurs du numérique et du digital comme c’est le cas avec les promoteurs de réseaux d’infrastructure.

Le RESTIC appelle les régulateurs et le Ministre de l’Economie numérique à accompagner les investisseurs du numérique et du digital en leur donnant les fréquences demandées afin de booster l’attractivité de notre pays dans les Technologies de l’information et de la communication. Starlink et Avanti Communications, comme bien d’autres investisseurs ont leur place dans notre écosystème .

Aout 2023

Le Bureau exécutif