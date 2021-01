Affaire Boubacar Seye : La Fédération des sénégalais de la diaspora appelle à plus de responsabilité

La Fédération internationale des Sénégalais de la Diaspora (FSD) a appris dans les medias l’arrestation de Monsieur Boubacar SEYE Président de L’association « Horizon sans Frontières » à l’ Aéroport international Blaise Diagne de Diass au retour de son voyage à Séville (Espagne).

Le Secrétaire Général que je suis sollicite le gouvernement et l’Etat du Sénégal afin qu’une issue heureuse soit apportée à cette affaire et que Boubacar SEYE puisse être libéré dans les meilleurs délais.

La fédération attire l’attention des Sénégalais. mouvements et associations de Sénégalais. sur la nécessité de garder un principe d’éthique et de responsabilité en toute circonstance dans nos actions écrites ou verbales en direction du Sénégal et de nos pays d’accueil.

Fait à Nantes le 17 janvier 2021

Pape SARR

SG de la FSD

Internationale