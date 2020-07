Affaire Cissé Lô : le Forum civil s’implique et interpelle le…

Sur l’exclusion de Moustapha Cissé Lo de l’APR, Birahim Seck du Forum Civil demande que le procureur sanctionne le diffuseur des insultes.

Intervenant sur la Zik Fm, hier, Birahim Seck en appelle aux autorités. « Si les apéristes ont sanctionné parce qu’ils considèrent qu’il a insulté. Ils doivent également sanctionner ceux ou celui qui a sorti l’audio. Nous tous sommes en danger. Parce qu’à commencer par le Président de la République, qui dit des choses qu’il ne veut que personne ne sache, de même que les ministres, les journalistes et même nous la société civile. » dit-il…

Et Birahim Seck de dire : « Donc si certains s’aventurent à diffuser des informations, des propos censés être privés et sans autorisation, sans être sanctionnés par le Procureur, ni par leurs pairs, je pense que nous sommes tous en danger. Ici on parle de principe et non d’insultes. Une discussion censée être privée et qui, par la suite est diffusée, si le Procureur ne sanctionne pas celui qui a diffusé l’audio, je pense que nous devons nous inquiéter », a alerté le coordonnateur du Forum Civil