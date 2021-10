Affaire D-média : Le ministre des Finances répond à Bougane

Abdoulaye Daouda Diallo, le ministre des Finances et du Budget, a brisé le silence, ce samedi, sur l’affaire D-Media dont le Patron, Bougane Gueye Dany, dénonce des représailles politiques à travers un redressement fiscale qui frappe son entreprise.

« Je suis tenu par le secret ptrofessionnel. La loi ne me permet pas de dire certaines choses, mais si lui il veut qu’on en discute, on peut en faire un débat, s’il est d’accord pour que le secret professionnel soit levé. La vérification a des procédures. Chaque année quand vous travaillez, vous devez livrer vos états fianncier. Faire vos déclarations fiscales. Ensuite, les agents vérifient la déclaration et font des études de cohérence sur les chiffres.

S’ils vous écrivent pour des élements d’information et que vous leur apportez des réponses satisfaisantes, il s’en limitent là. Mais si vous ne répondez pas, ou que vous donnez des éléments d’information non satisfaisants à leurs yeux, ils se déplacent pour venir vérifier vos déclarations chez vous. Et c’est dans ce cadre qu’un redressement a été fait.

À chaque fois qu’il y a procédure, la loi vous permet de saisir le Directeur général des impôts. Vous pouvez faire un recours auprès du ministre si vous n’êtes toujours pas satisfait. Vous avez même le droit de saisir la justice. Donc s’il conteste ce qui a été écrit, qu’il donne les éléments de preuve clairs ou qu’il saisisse la Justice », a déclaré Abdoulaye Daouda Diallo sur Igfm.