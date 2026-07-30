Affaire des 100 milliards : Babacar Ba appelle la justice à intervenir

La polémique portant sur la gestion de plus de 100 milliards de francs CFA dans le secteur de l’enseignement supérieur prend une tournure judiciaire. Réagissant aux révélations faites par le quotidien EnQuête dans son édition du jeudi 30 juillet 2026, Babacar Ba préconise l’intervention directe du Pool judiciaire financier (PJF) au détriment de l’option politique d’une commission d’enquête parlementaire.

​Dans une prise de position publiée sur le réseau social X, le spécialiste des questions de gouvernance estime qu’au regard de l’importance des sommes évoquées, la justice doit prendre le relais sans délai. Selon lui, la gravité des faits supposés ne nécessite nullement le passage par une commission parlementaire, le Pool judiciaire financier disposant de toutes les prérogatives pour s’autosaisir immédiatement du dossier.

​Babacar Ba soutient qu’une autosaisine du PJF constituerait le moyen le plus efficace d’assurer une instruction rapide, neutre et rigoureuse. Cette démarche permettrait d’éclairer l’opinion publique, d’établir la matérialité des faits, de situer avec précision les responsabilités et d’engager, si nécessaire, les poursuites appropriées contre les auteurs de manquements.

​Cette sortie survient alors que la révélation par le journal EnQuête de ce présumé scandale financier de plus de 100 milliards de francs CFA suscite de vives réactions au sein du milieu universitaire, de la classe politique et de la société civile.

​Pour Babacar Ba, la saisine de la justice spécialisée demeure la seule voie crédible pour édifier pleinement les Sénégalais sur l’utilisation des deniers publics alloués à l’enseignement supérieur. À ce jour, ni la chancellerie, ni le ministère de tutelle, ni les instances du Pool judiciaire financier ne se sont prononcés publiquement sur cette demande ou sur les orientations administratives et judiciaires réservées à cette affaire.