Rufisque : Un «rendez-vous partouze» interrompu

Cinq jeunes hommes, âgés entre 20 et 26 ans, ont été arrêtés mardi dernier, vers 18 h 30, dans un appartement d’un R+2 situé au quartier Zacaranda, à Rufisque-Est. D’après Libération, qui donne l’information, les éléments du commissariat de la localité, qui ont procédé à leur interpellation, ont été alertés par un dénonciateur anonyme, qui a affirmé que les suspects se livraient à des pratiques contre-nature.

Sur place, relate le journal, les policiers ont trouvé les cinq jeunes hommes et deux jeunes femmes installés dans des matelas posés à même le sol dans deux chambres contiguës. Une fouille a permis de trouver un képa de haschich dissimulé sous un tapis et un préservatif sorti de son emballage mais non usagé.

Libération assure que les mis en cause, «excepté les dames qui ont prétexté une simple visite de courtoisie», ont reconnu les faits, confessant s’être donné rendez-vous pour des ébats sexuels». Ils ont été placés en garde à vue et leurs téléphones ont été saisis pour les besoins de l’enquête, complète le quotidien d’information.