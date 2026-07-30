Hommage du ministre des Transports à Mansour Diouf

« Nous appartenons à Allah et c’est vers Lui que nous retournons. » Par ces mots, le ministre des Transports terrestres et aériens, Serigne Abdoul Ahad Ndiaye, a exprimé sa profonde tristesse après le décès de Mansour Diouf, jeune créateur de contenus, victime d’un accident de la route.

Dans un message empreint d’émotion, le ministre a présenté ses condoléances à la famille du défunt, rappelant la fragilité de la vie humaine : « Tout peut sembler aller pour le mieux, et soudain, la tragédie frappe », a-t-il souligné, invitant chacun à réfléchir sur la valeur des relations humaines.

Pour Serigne Abdoul Ahad Ndiaye, cette disparition rappelle l’inutilité des querelles et la nécessité de cultiver la fraternité : « Aucun désaccord ne mérite que l’on entretienne la haine envers son prochain. »

Le ministre a également salué la mémoire de Mansour Diouf, unanimement décrit comme une personne chaleureuse et respectueuse. Il a mis en avant son engagement spirituel, particulièrement à travers le Mouridisme, qu’il savait transmettre par des chants empreints d’une grande intensité.

Survenue en pleine période du Grand Magal, cette perte prend une résonance particulière. En conclusion de son hommage, le ministre a prié pour que le Tout-Puissant accorde Son pardon au défunt et l’accueille dans Son Paradis.