Kébémer : Un jeune retrouvé pendu dans sa chambre

Le drame et la consternation frappent le village de Khalmbane, une localité située dans la commune de Thiolom Fall, au sein du département de Kébemer. Le jeune F. Sall, âgé de 30 ans, a été retrouvé sans vie dans sa chambre, pendu à une poutrelle de la toiture de son logement.

​Selon les premiers éléments rapportés par Seneweb, la victime aurait utilisé une corde pour mettre fin à ses jours dans la quiétude de son domicile. La découverte du corps a plongé les habitants de la communauté dans un profond désarroi.

​Avertis du drame, les sapeurs-pompiers se sont immédiatement déportés sur les lieux pour procéder au décrochage de la dépouille. Le corps sans vie du trentenaire a été acheminé et déposé à la morgue du centre de santé de Kébemer pour les besoins d’usage.

​De leur côté, les éléments de la brigade de gendarmerie de Sagatta Gueth se sont rendus sur place pour effectuer les constatations de rigueur. Une enquête judiciaire a été formellement ouverte afin de faire toute la lumière sur ce drame et d’élucider les raisons précises qui ont poussé le jeune homme à accomplir cet acte tragique.