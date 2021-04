Les choses se corsent pour les mis en cause dans l’affaire des médicaments saisis à la Patte d’Oie. Selon Libération qui donne la nouvelle, le chinois et ses acolytes risquent de passer, ce jeudi, leur première nuit en prison. Car le parquet a requis le mandat de dépôt contre le Chinois Zang Hai Dong et Cie qui seront édifiés aujourd’hui sur leur sort.