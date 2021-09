Affaire des Passeports : D’autres vidéos retrouvées dans le téléphone de Thier

L’affaire de trafic de passeports mettant en cause Landing Mbissane Seck dit « Kilifeu » et Simon Niaga Kouka, tous les deux membres du mouvement Y’en a marre, n’a pas fini de livrer tous ses secrets. En effet, les enquêteurs ont versé dans le dossier, entre autres, un port d’analyse technico-légale de la division de la cyber sécurité portant exploitation du fameux téléphone de Thier. Selon Emedia, l’appareil compte au moins 8 vidéos explosives que ce dernier a pris le temps de « partager » avec certains de ses contacts. Seules 3 ont été diffusées pour le moment.

Pour rappel, le 7 septembre dernier, le parquet avait instruit la division des investigations criminelles (Dic) d’ouvrir une enquête et de procéder à l’arrestation de toute personne impliquée, relativement aux présumés faits de trafic de passeports diplomatiques sénégalais et de visas. C’est sur ces entrefaites que les vidéos de Kilifeu et de Simon ont été diffusées sur les réseaux sociaux et sur certains sites d’information.