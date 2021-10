Affaire DMEDIA…Gueum Sa Bopp de Ziguinchor en ordre de bataille

A Ziguinchor, le coordonnateur régional de Gueum Sa Bopp détruit le pouvoir et ses méthodes erronées dans l’affaire de DMEDIA.

L’affaire du blocage des comptes du groupe DMédia dont le boss est l’opposant au régime de Macky Sall, Bougane Gueye Dany ne laisse personne indifférent et les membres de son mouvement politique Gueum sa bopp digèrent mal celle pilule.

C’est le cas pour son coordonnateur dans le département de Bignona. Aliou Ba, par ailleurs coordonnateur régional de « gueum sa bopp de Ziguinchor, se dit outré par cette tournure du combat politique qu’il attribue au pouvoir en place qui, selon lui, tente de museler un opposant redoutable à travers son entreprise privée DMEDIA. Mais cela ne passera pas et lui et ses camarades de la région de Ziguinchor sont prêts à porter le combat pour la justice et l’abandon de ces méthodes d’une autre époque de combattre un adversaire politique.

Aliou Ba invite par la même occasion Macky Sall et son régime à revenir à la raison et de savoir que tout fini par se terminer et vraisemblablement, c’est l’heure de Bougane qui a sonné et ce n’est pas par ces méthodes qu’il s’éternise au pouvoir.

Aliou Ba s’est prononcé sur la question ce Dimanche en marge d’une activité sportive et culturelle dans le village de Djikesse, commune de Tenghori dont il était le parrain

L. Badiane pour xibaaru.sn