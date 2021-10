Bignona : L’ISEP forme des jeunes en maintenance d’installations solaires

De plus en plus, des ménages et entreprises basés dans la région de Ziguinchor se tournent vers les énergies renouvelables notamment les installations solaires. Cependant, il se pose souvent un problème de main d’œuvre pour assurer leur maintenance. Des jeunes formés dans ce domaine, il y’en a mais beaucoup ne sont qualifiés que sur papier et sur le plan pratique, ils traînent des manquements. C’est tout le sens du renforcement de capacité que l’institut supérieure d’enseignement professionnel (ISEP) de Bignona a décidé d’offrir à une vingtaine de jeunes de la région sur la maintenance des installations solaires photovoltaïques.

En plus de compléter la formation de ces jeunes, l’activité vise à promouvoir la création d’emplois à Bignona et environs. A l’issue de la formation, les jeunes maîtrisent les bases de la technologie du solaire photovoltaïque et ses applications. Ils ont aussi en main la technique d’entretien et de maintenance des systèmes photovoltaïques, sont en mesure de planifier et de réaliser un chantier de maintenance solaire et peuvent assurer la sécurité de base de ce chantier.

Ces jeunes âgés entre 18 et 40 ans ont été capacités grâce à l’appui de la coopération allemande à travers le GIZ PESEREE (programme d’enseignement supérieur pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique). Pour les responsables de ce programme, le GIZ joue ainsi sa partition dans le cadre du partenariat qui le lie avec le réseau des ISEP du Sénégal.

C’est donc une opportunité pour les jeunes de la région et de Bignona pour se perfectionner et se mettre sur le marché de l’emploi mais aussi cela leur permet de développer l’auto emploi dans leur domaine a indiqué Ibou Diédhiou, Directeur des études de l’ISEP de Bignona. Les bénéficiaires n’ont pas regretté d’avoir postulé pour être enrôlé dans cette formation car d’ores et déjà, beaucoup de portes leurs sont déjà désormais ouvertes

