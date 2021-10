Le Maire de Balingore modernise le bloc maraîcher des femmes de Bagaya

Le maire de Balingore, ses partenaires et les installations

Dans la commune de Balingore, département de Bignona, l’activité agricole est dominée entre autres par le maraîchage et les femmes du village de Bagaya ne sont pas en reste. Cependant, elles exercent cette activité avec des moyens traditionnels et cela a des conséquences sur la quantité et la qualité des productions. La question de l’eau représente à elle seule pratiquement l’essentiel des problèmes que rencontrent les femmes.

C’est pour cette raison que le maire de Balingore et son conseil municipal ont décidé de résoudre ce problème. Ils ont alors porté cette préoccupation à la connaissance de leurs partenaires de la commune allemande de Nohfelden. Ensemble, ils se sont engagés d’agir pour résoudre la question de l’eau par l’installation d’un système solaire et cela fait suite à la visite du Maire de Balingore Abdoulaye Sané en Allemagne et le voyage au Sénégal, en 2019 d’une délégation de la commune de Nohfelden qui a séjourné à Balingore.

Les travaux d’installation sont en cours et cela va améliorer considérablement l’activité des femmes et booster par la même occasion leur productivité et c’est l’économie de la collectivité territoriale qui va se porter encore mieux

L.BADIANE pour xibaaru.sn