Le maire de Kaolack, Serigne Mboup, est revenu sur l’affaire du camion frigorifique impliquant la ministre des Pêches et de l’Économie maritime, Amy Mara Dièye. Dans une déclaration rendue publique, il conteste les éléments qui lui sont reprochés, présente plusieurs documents et demande la démission ou la révocation de la ministre. Ces déclarations interviennent alors que la procédure judiciaire engagée à la suite de la plainte de cette dernière est en cours.

Poursuivi pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles, selon les informations communiquées sur cette affaire, Serigne Mboup maintient ses déclarations et affirme vouloir que les faits soient établis contradictoirement. La ministre, qui lui réclame 200 millions de FCFA à titre de dommages et intérêts, conteste les accusations portées contre elle.

Pour étayer sa version, le maire de Kaolack évoque trois documents relatifs au déplacement du camion frigorifique. Le premier est un bon d’enlèvement daté du 20 août 2026, qui porterait le nom manuscrit de Birama Boye ainsi qu’une signature attestant la réception du véhicule à sa sortie des entrepôts.

Le deuxième document est un ordre de mission du 21 août 2026 désignant Mamadou Sangharé comme chauffeur pour un déplacement à Kaolack, du 21 au 26 août, avec une référence de châssis. Le troisième est un bon de remise au ministère, également daté du 21 août, qui mentionne Birama Boye, présenté comme chef du parc automobile de l’ANAM, et Matar Tall, attaché de cabinet du ministère, en qualité de réceptionnaire. Selon Serigne Mboup, ce document indique que l’ANAM était représentée par son directeur général, le Dr Mamadou Thiaw.

Le maire estime que ces pièces doivent être confrontées aux documents originaux, aux références du véhicule et aux témoignages afin de déterminer les conditions dans lesquelles le camion a été déplacé et remis.

Il affirme par ailleurs avoir personnellement demandé la mise à disposition du véhicule avant que les services de l’ANAM n’organisent sa récupération. Il soutient également qu’après avoir interrogé la ministre sur l’absence du camion au marché, celle-ci lui aurait indiqué qu’il se trouvait à son domicile pour les besoins du Gamou.

Serigne Mboup évoque aussi le paiement de 120 000 FCFA au chauffeur pour le transport du véhicule jusqu’à Kaolack. Il affirme que trente caisses de poisson auraient été déchargées au domicile de la ministre, en présence de membres de sa famille susceptibles, selon lui, d’apporter leur témoignage. Ces déclarations restent à vérifier et à confronter aux éventuelles explications des personnes concernées.

Dans sa déclaration, le maire soulève plusieurs interrogations sur la localisation actuelle du camion, les responsabilités liées à son affectation, les documents ayant autorisé son déplacement alors qu’il n’était pas encore immatriculé, ainsi que l’origine des frais de transport. Il demande également des éclaircissements sur l’entreprise du port auprès de laquelle les trente caisses de poisson auraient été récupérées, les conditions de leur remise et leur destinataire.

Sur le plan judiciaire, Serigne Mboup annonce que ses avocats engageront les démarches nécessaires, notamment des sommations interpellatives et une offre de preuve dans les conditions prévues par la loi. Il prévoit aussi un point de presse pour présenter les éléments qu’il pourra rendre publics, dans le respect de la procédure.

Tout en réclamant la démission ou la révocation d’Amy Mara Dièye, le maire distingue la question de la responsabilité politique de celle d’éventuelles responsabilités pénales, dont l’appréciation relève de la justice.