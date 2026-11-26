La Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec) a apporté des explications sur les perturbations enregistrées ces derniers jours dans la fourniture d’électricité dans certaines zones du pays. Dans un communiqué publié ce jeudi 26 novembre 2026, l’entreprise évoque un incident technique survenu à la centrale de Sendou, auquel se sont ajoutées des contraintes logistiques ponctuelles.

Selon la Direction principale Réseaux, ces difficultés ont affecté la distribution de l’électricité dans plusieurs zones au cours des derniers jours. Senelec précise que ses équipes sont mobilisées pour remettre progressivement en service les moyens de production concernés.

L’entreprise assure qu’un retour à la normale est attendu dans les meilleurs délais, sans toutefois avancer de date précise. Elle présente par ailleurs ses excuses à sa clientèle pour les désagréments occasionnés.