Un ressortissant franco-mauritanien de 39 ans, identifié sous les initiales D.B.S., a été arrêté à Bakel, près de la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. Il faisait l’objet d’une notice rouge d’Interpol à la demande des autorités françaises, qui le recherchaient pour des faits présumés d’escroquerie, de recel de vol et de blanchiment de fonds.

Selon les informations rapportées par Libération, cette arrestation a mis fin à la cavale du suspect, visé par une alerte internationale.

Après son interpellation, D.B.S. devait être transféré au Bureau central national (BCN) d’Interpol à Dakar pour la suite de la procédure.

Les autorités compétentes devront désormais poursuivre les démarches judiciaires liées à la demande des autorités françaises.