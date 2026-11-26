Dame Mbodj a réagi à son départ de la direction générale de la Société de gestion des infrastructures publiques dans les pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose (SOGIP SA). Démis de ses fonctions lors du Conseil des ministres du mercredi 25 novembre 2026, l’ancien directeur général affirme que cette décision ne l’a pas surpris. Il évoque notamment une demande du président Bassirou Diomaye Faye à laquelle il dit ne pas avoir donné suite.

Dans une publication sur ses réseaux sociaux, ce jeudi matin, Dame Mbodj a indiqué avoir récemment été reçu au Palais par le chef de l’État. « Je prends acte de cette décision qui ne m’a pas surpris du tout car le Président m’a récemment reçu au Palais et je n’ai pas accédé à sa demande de rejoindre son mouvement politique », a-t-il déclaré. Il promet de revenir sur les circonstances de son départ après la passation de service.

À la tête de la SOGIP SA pendant deux ans, cinq mois et trois semaines, l’ancien responsable affirme avoir exercé ses fonctions « au nom de la République », avec « responsabilité, engagement et détermination ». Il assure avoir consacré toute son énergie à la réalisation des missions qui lui étaient confiées, convaincu que « les infrastructures publiques doivent être des instruments de développement, de progrès et de souveraineté économique ».

Dame Mbodj affirme quitter ses fonctions sans renier ses engagements ni ses convictions. « On peut mettre fin à une fonction, mais on ne saurait mettre fin à une conviction », a-t-il martelé.

Militant de Pastef, il a également réaffirmé son attachement aux idéaux du parti et sa fidélité à Ousmane Sonko, qu’il qualifie de « guide incontestable de la révolution ». Il entend poursuivre son engagement pour « défendre le Projet » et « combattre le système jusque dans ses derniers retranchements ».