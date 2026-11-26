Coumba Diallo, plus connue sous le nom de Queen Biz, a réagi à son départ de la présidence du conseil d’administration du Théâtre national Daniel Sorano. Démise de ses fonctions lors du Conseil des ministres du mercredi 25 novembre 2026, la militante de Pastef a pris la parole ce jeudi sur ses réseaux sociaux, réaffirmant son attachement à ses convictions politiques.

Dans sa première réaction publique depuis l’annonce de son remplacement, Queen Biz a insisté sur la constance de son engagement. « Mon choix n’a jamais varié. Ma constance politique est restée intacte et mon engagement demeure guidé par la cohérence et la fidélité à mes convictions. Cette vision poursuit son chemin et, par cohérence, je reste fidèle à ma logique politique », a-t-elle déclaré.