Affaire Kara : Blaise Pascal Cissé situe les responsabilités…

Qu’est ce que nos commissariats, nos brigades et nos prisons ont reussi avec leurs lots de torture, de bastonnade et dans des conditions de détentions tant inhumaines et comparés à ces résultats éclatantes obtenus par cheikh Modou Kara dans le domaine de la réinsertion sociale en faveur des repris de justice et autre frange d’une jeunesse ignorée, isolée et laissée à elle-même et qui très souvent finit par s’adonner à la débauche drogue, délinquance, etc…?

Même si notons que l’œuvre humain n’étant jamais parfait. Et que toute forme de maltraitance et de violence est à condamner et a bannir dans notre société. Une manière pour moi de poser le débat autrement et d’attirer l’attention sur la nécessité de prendre cette affaire avec beaucoup d’objectivités et de lucidité…la passion ne devant l’emporter surtout pas. L’état a certes le monopole de la violence partout sur le territoire national y compris chez le cheikh mais tout de même l’état doit assumer sa mission régalienne d’éducateur et de protecteur de tous les enfants de ce pays. Donc ne pas mettre la charrue avant les boeufs ! L’échec de nos politiques en matière d’éducation est le facteur principal favorable à l’émancipation de telles options qui du reste constituent quelque part une aubaine pour certains parents désorientés et traumatisés par les actes délictueux posés chaque jour par leurs progénitures et qui les condamnent ainsi a vivre quotidiennement sous pression terrible donc dans une absence de quiétude totale et très souvent synonyme d’une vie d’enfer dans certains ménages. D’où l’échec de l’État demeurant jusque-là attestés par ces témoignages de certains parents qui affichent sur les réseaux sociaux leur satisfaction suite les résultats obtenus après le séjour de leurs enfants dans les Daaras de Serigne Modou Kara Mbacké comme parmi tant d’autres dans le pays où il y’a réussite là où l’état a échoué. Autre part la raréfaction de rapports spécifiques portant exclusivement sur l’éducation dans toutes ces formes entre l’État, les collectivités territoriales, les cercles religieux, associations sportives ou culturelles etc illustre ce labyrinthe dont l’unique sortie va porter sur des situations similaires à celles que nous vivons aujourd’hui avec cette affaire. L’état doit encadrer et offrir un cadre légal à toute forme d’éducation au Sénégal. Président Blaise Pascal Cissé