Affaire Moustapha Ba : Biguine Guèye revient sur la déclaration de Moustapha Sarré

Affaire Mamadou Moustapha Ba : Le rôle de Moustapha Ndiek Sarré dans sa déclaration controversée

L’histoire du défunt ministre des Finances du Sénégal sous le régime du président Macky Sall, Monsieur Mamadou Moustapha Ba, est un événement qui continue de choquer notre nation. L’évènement dramatique, survenu dans des conditions surprenantes, prend encore une tournure inattendue après les graves déclarations de l’actuel ministre de la Formation Professionnelle et porte-parole du gouvernement. Ce dernier a, en effet, dans une déclaration publique, insinué que l’ancien ministre « avait été tué dans des circonstances suspectes ». Une prise de parole qui a rapidement suscité une vague d’indignation, avant que l’intéressé ne fasse machine arrière quelques heures plus tard, se rétractant face à la pression populaire. Aujourd’hui, quelques questions se posent : pourquoi ce ministre a-t-il tenu de telles propos sans preuve ? Qu’attend le procureur de la République pour convoquer Moustapha Ndiek Sarré ? Qu’attend le chef de l’État pour le limoger ?

Une déclaration qui choque

Le 17 mars 2025, Moustapha Ndiek Sarré a créé une onde de choc en déclarant que le défunt ministre Mamadou Moustapha Ba « a été tué dans des conditions troubles ». Ces propos, sans aucune preuve tangible, ont immédiatement enflammé les réseaux sociaux, entraînant une vague de réactions de la part des sénégalais, qui ont exprimé leur colère face à de telles accusations gratuites et potentiellement déstabilisatrices. Les citoyens de notre pays, qui ont déjà été secoués par la disparition mystérieuse de l’ancien ministre, ont vu dans ces propos une tentative de manipulation politique. Beaucoup ont dénoncé un moyen de créer des divisions et des tensions inutiles au sein de la société.

Le retournement de situation

Face à l’indignation générale et aux appels à la clarification de cette affaire, Moustapha Ndiek Sarré a dû se rétracter, montrant quelques heures après sa première prise de parole qu’il n’avait aucune preuve pour étayer ses accusations. Cette volte-face n’a fait qu’ajouter à l’incompréhension générale, et nombreux sont ceux qui se demandent pourquoi un ministre aussi en vue pouvait tenir de telles allégations sans se soucier des conséquences. La rétractation, bien que rapide, n’a pas suffi à calmer les esprits. Les Sénégalais veulent des réponses et attendent que justice soit rendue.

Les attentes du peuple sénégalais

L’intervention du procureur de la République : Une question légitime se pose aujourd’hui : pourquoi le procureur de la République ne convoquerait-il pas Moustapha Ndiek Sarré pour qu’il apporte les preuves concrètes de ses affirmations ? Les propos de ce ministre, sans fondement, ont semé la zizanie et le doute dans l’esprit de plusieurs citoyens, surtout dans une affaire aussi délicate. Si Moustapha Ndiek Sarré n’a pas d’éléments à apporter, il devra être tenu responsable de ses déclarations. Le procureur devrait, dans un souci de transparence, enquêter sur ses propos et sur l’impact qu’ils ont eu sur la confiance du public dans les institutions.

Le limogeage de Moustapha Ndiek Sarré : Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui vient tout juste d’entrer en fonction, fait face à un défi majeur : comment gérer un membre du gouvernement qui jette le discrédit sur la gestion des affaires de l’État ? Moustapha Ndiek Sarré, en tant que porte-parole du gouvernement, représente l’image de l’exécutif. Ses propos irresponsables viennent ternir cette image. Le chef de l’État doit-il attendre plus longtemps pour prendre une décision ferme ? Le limogeage en urgence de Moustapha Ndiek Sarré pourrait envoyer un message clair : dans le Sénégal d’aujourd’hui, de telles déclarations ne sont pas acceptables et ne seront pas tolérées au sein de l’administration publique.

La question de la vérité et de la justice

Au-delà de la question politique, ce sont des questions de vérité et de justice qui doivent être mises en avant. La disparition de Mamadou Moustapha Ba est un événement tragique qui mérite d’être traité avec sérieux et impartialité. Chaque affirmation sur ce sujet doit être fondée sur des preuves et des éléments concrets. Les autorités doivent s’engager à éclaircir cette affaire sans tomber dans le piège de la spéculation ou de l’instrumentalisation politique. C’est ça aussi la rupture, j’allais dire le fameux « Jub Jubal Jubanti » pompeusement chanté. Le peuple sénégalais a droit à la vérité, et c’est cette vérité qui pourra permettre de tourner la page de cette affaire douloureuse.

En somme, l’affaire Mamadou Moustapha Ba continue de diviser et d’alimenter les débats au Sénégal. Si la rétractation de Moustapha Ndiek Sarré qui n’en est pas à sa première bourde d’ailleurs a, en partie, apaisé les tensions, elle a aussi soulevé des interrogations sur la gestion de l’information et des responsabilités au sein du gouvernement. Les citoyens attendent des actions concrètes, tant du procureur de la République que du chef de l’État. Il est impératif que les responsables politiques prennent la mesure de leurs propos, car, dans un contexte aussi tendu, les mots ont un poids considérable, surtout considérant l’état d’esprit actuel de la famille de l’ex ministre.

Mamadou Biguine Gueye