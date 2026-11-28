Après son arrestation musclée par la BR de Keur Massar, Mouhamed Thiam est passé aux aveux lors de son interrogatoire. Selon des informations exclusives de Seneweb, ce célèbre moniteur de sport a confié aux enquêteurs qu’il était en couple avec l’homme politique Ndiaga Seck, déjà écroué à Louga pour des faits similaires. Ce dernier lui aurait transmis le VIH, d’après ses propos.

Après l’exploitation du téléphone de Mouhamed Thiam, le détenu Ndiaga Seck pourrait être extrait de prison par la BR de Keur Massar si les résultats confirment les accusations de ce sportif.

D’autres suspects pourraient être arrêtés à la suite de l’exécution d’une délégation judiciaire du juge d’instruction du premier cabinet du Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.

Au total, cinq suspects, dont un caporal, ont été placés en garde à vue à la gendarmerie de Keur Massar dans l’affaire de Modou Gawlo et Cie.

Pour rappel, le procureur Saliou Dicko avait sollicité l’ouverture d’une information judiciaire dans cette affaire.

Source : Seneweb