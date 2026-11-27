Le parquet de Dakar a annoncé l’ouverture d’une enquête à la suite du décès d’Adama Salif Lamine Diallo et d’Abdou Tidiane Diop, survenu le 14 novembre 2026 à Dakar. Des examens toxicologiques sont actuellement en cours en France afin de déterminer les causes précises des deux décès. Les résultats sont attendus dans un délai estimé à six mois.

Dans un communiqué, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar informe l’opinion publique de l’ouverture d’une enquête sur ces deux décès. Selon les premiers éléments recueillis, les deux victimes seraient mortes à la suite d’une défaillance multiviscérale.

Afin de déterminer les causes exactes et les circonstances de ces décès, des examens toxicologiques ont été engagés en France. Les résultats de ces analyses sont attendus dans un délai estimé à six mois.

Le parquet précise également que les investigations menées jusqu’à présent n’ont pas permis de découvrir d’autres victimes présentant des symptômes similaires ou susceptibles d’être liés aux faits. Elles n’ont pas non plus établi, à ce stade, un lien de causalité entre les décès et le séjour des deux personnes dans un hôtel de la place.

Les auditions se poursuivent. Le procureur de la République souligne qu’aucune conclusion définitive ne pourra être tirée avant la réception et l’analyse de l’ensemble des résultats attendus.