La Direction de l’automatisation des fichiers (DAF) du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique annonce une nouvelle extension de l’opération de renouvellement des cartes nationales d’identité biométriques CEDEAO arrivant à expiration. À compter du 3 décembre 2026, la mesure concernera également les cartes délivrées au mois de janvier 2017.

Dans un communiqué daté du 27 novembre, la DAF invite les titulaires de cartes nationales d’identité délivrées entre le 4 octobre 2016 et le 31 janvier 2017 à se rendre dans les centres d’enrôlement pour effectuer leur demande de renouvellement.

Les démarches pourront être effectuées sur le territoire national auprès des commissariats de police, des préfectures et des sous-préfectures. À l’étranger, les citoyens concernés pourront se rapprocher des ambassades et des consulats du Sénégal.

La Direction de l’automatisation des fichiers exhorte les personnes concernées à introduire leur demande de renouvellement dans les meilleurs délais.