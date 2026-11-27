La Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité (DSC) a déféré au parquet, le 27 novembre 2026, un individu poursuivi notamment pour collecte illicite et diffusion de données à caractère personnel, usurpation de fonction, injures et menaces. Il est soupçonné d’avoir usurpé la qualité de procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Rufisque pour séduire des femmes et d’avoir menacé de diffuser des contenus intimes appartenant à l’une d’elles.

L’affaire fait suite à une plainte déposée par une femme qui affirme avoir rencontré le mis en cause lors d’une soirée dans un restaurant à Rufisque. Selon sa déclaration aux enquêteurs, l’homme s’était présenté comme étant le procureur de la République près le tribunal de cette ville.

Une relation amicale, puis amoureuse, se serait ensuite nouée entre les deux personnes. Au cours de cette relation, la plaignante lui aurait transmis des photos et des vidéos intimes. Elle affirme également que l’homme aurait enregistré, à son insu, des séquences de leurs appels vidéo sur WhatsApp.

Les soupçons de la victime sur la véritable identité de son compagnon auraient pris de l’ampleur lorsqu’elle lui a proposé de se rendre sur son lieu de travail. Face au refus de ce dernier, une altercation aurait éclaté. La plaignante affirme alors avoir reçu des injures et fait l’objet de menaces de chantage. Selon son récit, l’individu lui aurait renvoyé ses propres enregistrements intimes en menaçant de les diffuser massivement sur les réseaux sociaux.

Entendu par les enquêteurs de la DSC, le mis en cause aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés, selon les éléments communiqués par la police. Il aurait expliqué son comportement par un accès de colère après que la plaignante l’aurait traité de « Niak Fayda ».

Les investigations ont également porté sur l’usurpation présumée de la qualité de magistrat. L’exploitation technique du téléphone du suspect aurait permis aux enquêteurs de découvrir une fausse carte professionnelle. Interrogé sur ce document, l’intéressé aurait reconnu avoir élaboré ce stratagème dans le but, selon ses déclarations, de séduire et de tromper des femmes rencontrées dans des restaurants.

À l’issue de sa garde à vue, il a été déféré devant le parquet. La suite de la procédure devra permettre à la justice d’examiner les faits et d’établir les éventuelles responsabilités.