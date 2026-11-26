Le Sénégal compte désormais trois mines industrielles d’or avec la mise en service du site de Boto, dans la commune de Médina Baffé, à Kédougou. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé à son inauguration ce jeudi. Porté par le groupe MANAGEM, le projet représente un investissement de près de 464 millions de dollars, soit plus de 270 milliards de francs CFA.

Après Sabodala et Mako, la mine de Boto vient renforcer les capacités de production aurifère du pays. Selon les données présentées autour du projet, son exploitation devrait générer près de 1 850 emplois directs et indirects. Elle devrait également procurer à l’État plus de 1 200 milliards de francs CFA de revenus sur toute la durée de son exploitation.

Lors de la cérémonie d’inauguration, le chef de l’État a surtout insisté sur la nécessité de mieux répartir les retombées de l’activité minière. Devant les populations, Bassirou Diomaye Faye a posé la question de l’utilisation des richesses issues de l’exploitation de l’or, rappelant que le développement minier doit se traduire par une amélioration concrète des conditions de vie des communautés vivant dans les zones concernées.

Pour atteindre cet objectif, le président de la République a mis en avant plusieurs leviers, notamment le nouveau Code minier, le contenu local, la transformation des ressources sur place et la mobilisation des fonds destinés aux collectivités territoriales.

« Le développement de Kédougou n’est ni une faveur ni une concession », a déclaré Bassirou Diomaye Faye, insistant sur la nécessité de faire bénéficier les territoires producteurs des retombées de leurs ressources naturelles.