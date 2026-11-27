La Brigade maritime des Douanes de Joal a intercepté une embarcation artisanale transportant 1 700 kg de médicaments illicites au large de Djifer. La valeur de la marchandise est estimée à 146 millions de francs CFA. Cinq personnes ont été interpellées et mises à la disposition du parquet de Mbour.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité pharmaceutique, la Brigade maritime des Douanes de Joal a réalisé une importante saisie de médicaments en début de semaine, au cours d’une opération de surveillance maritime au large de Djifer.

Selon la Division de la Communication et des Relations publiques de la Direction générale des Douanes, les agents ont localisé et intercepté une embarcation artisanale chargée de différents types de médicaments. Les cinq occupants de la pirogue projetaient de rejoindre un point de débarquement sauvage situé entre Palmarin et Joal.

L’exploitation de la cargaison a permis de découvrir plusieurs catégories de produits, notamment des antalgiques, des antibiotiques, des antihistaminiques, des vitamines, des aphrodisiaques et des produits vétérinaires. Le poids total de la marchandise est évalué à 1 700 kilogrammes, pour une contrevaleur estimée à 146 millions de francs CFA.

Les cinq personnes interpellées ont été mises à la disposition du parquet de Mbour. L’enquête se poursuit.

Cette opération constitue la plus importante saisie réalisée par cette unité depuis le début de l’année. Les Douanes rappellent que le trafic illicite de médicaments par voie maritime représente une stratégie utilisée par les organisations criminelles. Les unités douanières maritimes et fluviales restent mobilisées pour déjouer ces tentatives.

En 2025, la seule Subdivision des Douanes du Littoral Sud avait déjà retiré de la circulation trois tonnes de faux médicaments, dont la contrevaleur était estimée à 270 millions de francs CFA.

L’Administration des Douanes réaffirme sa détermination à combattre les trafics illicites sous toutes leurs formes et appelle les populations à renforcer leur collaboration avec les unités douanières.