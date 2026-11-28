Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé à Douta au lancement d’un projet d’exploitation aurifère porté par Thor Explorations et ses partenaires. Avec un investissement annoncé de 151 milliards de francs CFA, le projet prévoit la création de 1 800 emplois directs et indirects et des retombées financières estimées à près de 1 600 milliards de francs CFA pour le Sénégal.

Le volet minier de la tournée présidentielle dans la région de Kédougou s’est achevé à Douta avec la pose de la première pierre d’un projet aurifère porté par Thor Explorations et ses partenaires. L’investissement prévu pour sa réalisation est de 151 milliards de francs CFA.

Selon les données présentées, le gisement renferme 1,2 million d’onces de réserves, soit environ 36 tonnes d’or. Son exploitation est prévue sur une période de treize ans, avec une production annuelle estimée à 100 000 onces.

Le projet devrait générer 1 800 emplois directs et indirects. Il est également annoncé des retombées de 919 milliards de francs CFA pour l’État du Sénégal et de 660 milliards de francs CFA au titre du contenu local, destiné aux entreprises et aux travailleurs du pays.

Au total, ces deux contributions représentent près de 1 600 milliards de francs CFA de retombées annoncées pour le Sénégal, pour un investissement initial de 151 milliards.

Avec Boto, le projet de fer de la Falémé, Diamba Sud et désormais Douta, le chef de l’État aura inauguré une mine et lancé trois projets miniers en deux jours.

Cette étape intervient après les visites effectuées dans la matinée sur les chantiers du centre de santé de Salémata et du pôle mère-enfant de Kédougou. Deux infrastructures sanitaires qui s’inscrivent dans le volet social de cette tournée présidentielle.